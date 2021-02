OVHcloud e Capgemini per la digital transformation

Capgemini, gruppo attivo a livello globale per supportare le aziende nei processi di trasformazione digitale, ha annunciato una partnership strategica con OVHcloud per mettere a fattor comune esperienze e risorse al fine di sviluppare le migliori soluzioni per quei brand che intendono intraprendere un percorso evolutivo dei propri business.

Capgemini, partnership con OVHcloud

Se il cloud è la direzione, quello messo a disposizione congiuntamente da Capgemini e OVHcloud è il percorso necessario. Il tutto viene costruito sulla base di un accordo che si basa altresì su una serie di principi: software open source e standard GAIA-X, nonché interoperabilità, portabilità e trasparenza.

Così Michel Paulin, CEO OVHcloud: “Per OVHcloud è un orgoglio poter collaborare con Capgemini e fornire alle organizzazioni pubbliche e private soluzioni cloud comuni e affidabili che possano garantire protezione dei dati e privacy in conformità con la GDPR. La sinergia tra i due gruppi consentirà di rispondere ai requisiti di sicurezza, interoperabilità e trasparenza di tutti i tipi di organizzazioni con efficienza ed elasticità, facilitando il loro percorso verso il cloud“.

Quella che prima era una collaborazione, insomma, ora diventa qualcosa di più strutturato: Capgemini e OVHcloud mettono assieme le rispettive complementarità per dar forma ad servizi il cui valore aggiunto andrà a vantaggio delle aziende che vorranno avvalersene in questa fase post-pandemica (si tratta in particolare di soluzioni end-to-end in termini di cloud pubblico, privato e ibrido). Se OVHcloud mette dalla sua sul piatto la propria competenza sugli aspetti tecnici, al centro delle attenzioni di Capgemini vi sono invece aspetti quali cybersecurity e sovranità dei dati, assicurando così la sicurezza delle soluzioni fin dalla fase progettuale.