Pacchetti di protezione in offerta: Norton 360 Advanced al -66%

Norton 360 Advanced è la scelta ideale tra i vari pacchetti di protezione messi a disposizione dall’azienda di sicurezza IT. Non c’è soltanto l’antivirus, ma anche altri strumenti di protezione di dati e dispositivi. D’altronde, i bundle Norton 360 sono da sempre punto di riferimento nel settore della sicurezza.

La versione Advanced di Norton 360 non delude in termini di funzionalità. Antivirus, Secure VPN, password manager e 200 GB di spazio in cloud per il backup sono soltanto alcuni. L’offerta attuale prevede il pagamento di 44,99 euro al mese per un anno, prezzo scontato del 66% rispetto a quello standard. Non c’è alcun obbligo di rinnovo automatico e hai la possibilità di utilizzare il bundle su 10 dispositivi, tra cui PC Windows, macOS, Android e iOS.

Sicurezza di alto livello con i pacchetti di protezione Norton

Optare per Norton 360 significa scegliere una soluzione che garantisce sicurezza a 360 gradi. Il sistema antivirus è progettato per fornire protezione in tempo reale contro qualsiasi minaccia informatica. La Secure VPN inclusa offre navigazione anonima e sicura tramite crittografia del traffico Internet, permettendo anche di modificare l’IP posizionandolo in un altro paese, così da bypassare eventuali restrizioni online.

La versione Advanced comprende anche 200 GB di spazio cloud per il backup, indispensabile per salvaguardare preziosi dati, e il password manager che semplifica la gestione delle credenziali di accesso. Inoltre, il servizio di assistenza e protezione dei dati di Norton promette supporto costante per eventuali problemi.

Questo meraviglioso bundle è disponibile a meno della metà del prezzo normale. Avrai un anno intero di protezione avanzata da una dei brand più affidabili nel campo della sicurezza informatica. A soli 44,99 euro, senza alcun vincolo di rinnovo, questa potrebbe essere l’offerta più interessante in questo 2024.

Nessuno vuole pensare alle minacce informatiche, ma ignorarle non renderà il web un posto più sicuro. I pacchetti di protezione di Norton 360 eliminano questo problema, grazie alla protezione efficace e alla vasta gamma di servizi. Non importa quale sia il dispositivo o il sistema operativo, la sicurezza è ora alla tua portata.