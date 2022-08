Pagamenti digitali e lettori POS: dispositivo soli 50€ e zero canone

Con l’obbligo di accettazione dei pagamenti elettronici, per gli esercenti si è resa ancora più pressante la necessità di trovare un lettore POS adeguato.

Una delle prime caratteristiche che si valutano in questo senso è l‘economicità del dispositivo. Un fattore di certo importante, ma che non deve in alcun modo offuscare l’importanza di altre peculiarità.

Il canone mensile, abbinato a costi nascosti o poco chiari, possono infatti rendere questo strumento potenzialmente utile un vero e proprio salasso per il commerciante.

Dunque, è importante scandagliare il mercato per individuare un prodotto in grado di offrire condizioni vantaggiose, affinché il pagamento digitale non sia solo un vantaggio per il consumatore ma anche per il commerciante.

In tal senso, POS Easy di Axerve si dimostra una soluzione perfetta per questo contesto. A spiccare rispetto alla numerosa concorrenza è sia l’assenza di un canone mensile che l’attuale sconto a cui il lettore è sottoposto.

Sconto POS Easy: 70% di sconto sul lettore fino al 09/09/2022

Se il costo del lettore POS Easy scontato del 70% è senza dubbio un’ottima attrattiva, non è l’unica condizione vantaggiosa legata a questo lettore.

Oltre all’assenza del canone infatti, va sottolineata la trasparenza in termini di costi: con la commissione dell’1,4% sulle transazioni effettuate, si hanno tutti i costi riconducibili a questo dispositivo. Niente noleggi o altre spese più o meno nascoste.

A livello pratico, il lettore si presenta ai consumatori come un dispositivo compatto, dotato di sistema operativo Android e supportato da connettività Wi-Fi e 4G (con tanto di SIM è inclusa al momento dell’acquisto).

POS Easy pesa appena 410 grammi e ha dimensioni pari a 7,5 x 8,5 x 6,2 centimetri. Grazie a queste dimensioni, si tratta dunque di uno strumento facile da trasportare, ideale per effettuare pagamenti anche ai tavoli.

Lato software invece, lo strumento adotta una dashboard semplice da padroneggiare, che rende questa soluzione molto apprezzata anche da chi non ha dimestichezza con la tecnologia.

Infine, va tenuto conto della semplicità di richiesta e attivazione. Basta compilare un semplice form online per poi ricevere in pochi giorni il lettore pronto ad essere utilizzato.

