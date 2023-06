Pagamenti rapidi e sicuri con i terminali myPOS

Al giorno d’oggi è fondamentale che negozi, piccole e medie imprese siano in grado di accettare pagamenti con carta. L’obiettivo infatti deve essere quello di rispondere alla diverse esigenze degli utenti che decidono di pagare con carta anziché in contanti. Con myPOS è possibile soddisfare questa esigenza garantendo le massime prestazioni.

Cosa caratterizza i terminali myPOS? I terminali sono wireless e accettano tutti i tipi di pagamento: contactless, banda magnetica e Chip&Pin in modo tale da permetterti di non perdere alcun pagamento con carta. Tuttavia, i terminali myPOS sono autonomi e non hanno bisogno di essere collegati ad altri dispositivi e sono del tutto economici. Ci troviamo dunque davanti a caratteristiche che non possiamo non apprezzare, proprio per questo motivo sono oltre 150.000 gli esercenti che hanno deciso di affidarsi a myPOS per gestire i pagamenti con carta.

I vantaggi sono numerosi dato che non dovrai pagare nessun canone mensile o sottoscrivere contratti vincolanti. L’unica spesa che avrai sarà quella legata alle commissioni. Accedendo al sito dedicato myPOS puoi scegliere tra una vasta gamma di terminali e acquistare quello che più soddisfa le tue esigenze.

Nonostante la stagione estiva non sia ancora arrivata, grazie ai saldi estivi già attivi puoi accedere a convenienti promozione (non dimenticare che si tratta di offerte limitate che domani potrebbero non essere più attive). Tra le tantissime promozioni abbiamo preso come esempio il terminale myPOS Go 2 che grazie ad uno sconto del 10% può essere tuo a soli 29 euro. Si tratta di un piccolo investimento che ti consente di portare a casa un dispositivo pratico e maneggevole ma che sarà indispensabile per aiutare la tua attività a crescere con pagamenti veloci e affidabili.

