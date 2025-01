Panasonic lancia Umi, coach AI per la salute con Claude

Il CES 2025 di Las Vegas ha riservato una sorpresa per gli appassionati di tecnologia e salute: Panasonic ha svelato Umi, il suo nuovo assistente digitale che promette di diventare un vero e proprio “coach del benessere” per le famiglie.

Panasonic presenta Umi, il coach del benessere alimentato dall’AI di Claude

Umi nasce dalla collaborazione di Panasonic con Anthropic, l’azienda che ha sviluppato Claude, uno dei modelli AI più avanzati del momento. Sarà in grado di aiutare le famiglie a “prendersi cura, coordinarsi e connettersi tra loro“, come ha spiegato Panasonic durante la presentazione.

Ma come funziona in pratica? Semplice, attraverso un’app. Si potranno fissare i propri obiettivi, come ad esempio passare più tempo insieme o essere più attivi, creare delle routine personalizzate, gestire le attività quotidiane, e persino chiacchierare con l’assistente tramite comandi vocali.

Panasonic ha pensato a Umi anche come un alleato per tutti quei figli e nipoti che hanno genitori o nonni in là con gli anni da accudire. Grazie alla collaborazione con AARP, l’associazione americana per gli over 50, Umi sarà in grado di monitorare lo stato di salute e le attività degli anziani, anche quando i loro cari non possono essere fisicamente con loro.

Il benessere a portata di app (e di esperti)

L’app di Umi non sarà solo un fai-da-te del benessere, ma offrirà anche l’accesso a una community di esperti della salute, grazie alle partnership che Panasonic ha stretto con alcune aziende come Aaptiv, Precision Nutrition, SleepScore Labs, ecc. Insomma, un pool di “guru” digitali pronti a dispensare i loro preziosi consigli.

L’assistente AI di Panasonic arriverà sul mercato americano nel corso del 2025. Nel frattempo, l’azienda giapponese sfrutterà le potenzialità di Claude anche per ottimizzare il lavoro dei suoi dipendenti, dal servizio clienti alle vendite, dal marketing alla programmazione.