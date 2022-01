PANDA DOME ESSENTIAL 2022: protezione Wi-Fi -50%

Panda prosegue l'inizio di questo 2022 con altre promozioni molto interessanti. Come questa offerta che presentiamo in questo articolo per il servizio PANDA DOME ESSENTIAL 2022.

In pratica pagherai l'abbonamento annuale 17,49/euro anno anziché 34,99/euro anno su un dispositivo. Uno sconto sostanzioso, praticamente della metà.

Ecco, tra le altre cose, cosa otterrai:

Antivirus in tempo reale

Firewall addizionale per dispositivi Windows

VPN per navigare privatamente in Internet (150MB/giorno)

Protezione Wi-Fi contro gli hacker

Scansione antivirus per dispositivi esterni, ad esempio USB

Compatible devices

Assistenza tecnica 24 ore su 24, 365 giorni all’anno

Garanzia 30 giorni soddisfatti o rimborsati

Non ancora convinto? Prosegui con la lettura.

Panda Dome Essential 2022 vantaggi

Vediamo quali sono i principali vantaggi di utilizzare questo servizio offerto da Panda antivirus:

Antivirus e firewall per Windows Protezione in tempo reale per MAC e Android VPN Free (150MB/giorno). Esplorazione Internet protetta e privata Protezione Wi-Fi da hacker Scansione dei dispositivi esterni per prevenire le infezioni Controllo genitori per Windows: monitora e limita l’uso del dispositivo da parte dei minori Protezione dell’identità per acquisti e navigazione online sicuri Protezione contro minacce e attacchi informatici avanzati Protezione totale dei dati personali Generatore di password univoche e rigide Cleanup: rimozione dei file che rallentano le prestazioni del PC VPN Premium: navigazione Internet senza limiti, sicura e privata Gestione aggiornamenti Supporto tecnico 24 ore al giorno, 365 giorni all'anno

Esistono 4 tipi di abbonamento ed i vantaggi acquisiti aumentano in modo crescente.

Essential

Advanced

Complete

Premium

Ecco come iniziare

Acquista la protezione Panda Dome

Scarica l’app

Immetti il codice di attivazione

Utilizza i dispositivi Internet in completa serenità

Opinioni e recensioni

Ecco alcune delle opinioni sui servizi di Panda Antivirus di alcuni utenti che ne fanno uso:

Panda funziona

Ho fatto alcune ricerche in Internet e ho trovato Panda come migliore opzione. Dopo l'installazione ho visto che, anche se il mio computer è vecchiotto, Panda non lo rallenta né mi causa alcun tipo di problema. Lo userei ancora.

Salvatore Pennacchi

Ottima qualità prezzo

Uso Panda da anni. Mi ha sempre colpito la buona rilevazione di virus di Panda. Ho usato altri antivirus ma nessuno come Panda. Sono un cliente fedele.

Christian Pavan

Oltre al servizio presentato in questa sede, Panda Antivirus offre anche:

VPN Premium

CleanUp

Family

Passwords

Compatibili con tutti i principali sistemi operativi: iOS, Microsoft, Android.

Scopri tutti i dettagli ed eventualmente attiva PANDA DOME ESSENTIAL 2022 da questo link.