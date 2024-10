Passa a Ho. Mobile: hai 150 GB in 5G a meno di 7€/mese, con SIM gratis

Se stai cercando un piano conveniente e ricco di GB per il tuo smartphone, ho. Mobile ha la soluzione ideale per te. Al prezzo di soli 6,99€ al mese per il piano da 150 GB, puoi navigare in 5G, guardare video e restare sempre connesso senza preoccuparti di esaurire i dati. Questa offerta è adatta sia a chi desidera mantenere il proprio numero portandolo in ho. Mobile, sia a chi preferisce attivare una nuova SIM, offrendo grande flessibilità e costi di attivazione contenuti.

Attiva il tuo piano con ho. Mobile

Il costo di attivazione varia a seconda del tuo operatore attuale, ma può partire da soli 2,99€. L’attivazione della SIM fisica è gratuita e, con una ricarica iniziale obbligatoria di 7€ (per il piano da 6,99€), potrai subito sfruttare i vantaggi dell’offerta. Inoltre, puoi scegliere l’opzione eSIM, che ti permette di trasferire il tuo numero o attivarne uno nuovo in pochi minuti, completamente online e senza dover attendere la consegna della SIM.

Con tariffe che partono da 6,99€ al mese, ho. Mobile ti offre uno dei pacchetti più vantaggiosi del mercato per chi ha bisogno di tanti Giga a un prezzo contenuto. Avrai la libertà di:

Navigare senza limiti ;

; Usare Hotspot ;

; Guardare video in streaming ;

; Utilizzare tutte le tue app preferite.

E poi c’è l’app gratuita di ho. Mobile, disponibile per iOS e Android, per gestire al meglio il tuo piano. L’app ti permette di monitorare i consumi, effettuare ricariche e gestire ogni aspetto della tua SIM in modo semplice e intuitivo.

Attivare l’offerta è semplice e veloce. Hai due opzioni: trasferire il tuo numero attuale a ho. Mobile oppure attivare un nuovo numero. Entrambe le operazioni possono essere effettuate online, garantendo un’attivazione rapida, così potrai iniziare a utilizzare subito il tuo piano.

Per maggiori dettagli sull’offerta di ho. Mobile, clicca qui e scopri tutto quello che può offrirti!