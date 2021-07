PayPal, una nuova super app con crypto e messaggi

Rivoluzione in vista per PayPal: la metamorfosi da portafogli digitale a piattaforma Fintech con funzionalità avanzate è quasi completata. Lo ha reso noto Dan Schulman, CEO del gruppo, durante un incontro con gli investitori per commentare una trimestrale chiusa con il segno positivo. Quella che internamente è stata più volte indicata come la nuova “super app” è ormai in dirittura d'arrivo.

Un'applicazione tutta nuova in arrivo per PayPal

La stesura del codice è stata completata, fa sapere Schulman, ora si dovrà passare dalla necessaria fase di test perché al rilascio tutto vada per il verso giusto. L'esordio avverrà prima negli Stati Uniti e poi in altri territori, come già avvenuto lo scorso anno con l'integrazione delle prime criptovalute (consulta la nostra guida), ma al momento non è dato a sapere con quali tempistiche. Ci sarà quasi certamente anche l'implementazione delle funzionalità fino a oggi riservate a Honey, società acquisita nel 2019 e specializzata nell'ambito dello shopping online.

La rinnovata applicazione accoglierà tra le altre cose un sistema di messaggistica e funzionalità dedicate alla gestione dei risparmi, che andranno ad aggiungersi a quelle già presenti, dai pagamenti mobile ai trasferimenti di denaro in modalità peer-to-peer. Queste le parole del CEO riferite alle chat.

Pensiamo che porterà molte interazioni sulla piattaforma. Non dovrete abbandonarla per inviare o ricevere messaggi.

Le novità saranno accompagnate da un profondo restyling dell'interfaccia e dall'introduzione di una maggiore libertà per la personalizzazione del layout. Staremo a vedere. Ne è passata di acqua sotto i ponti da quando PayPal era identificato esclusivamente come il sistema di pagamento predefinito per gli acquisti su eBay.