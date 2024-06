PC Copilot+ di Intel e AMD senza funzioni AI al lancio

Microsoft ha recentemente annunciato una serie di nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per il suo sistema operativo Windows, tra cui l’Auto Super Resolution per giochi più fluidi. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, queste funzionalità non saranno un’esclusiva dei chip Qualcomm, ma saranno supportate anche dai chip Lunar Lake di Intel e Strix Point di AMD. Ma c’è un ma…

Né Intel né AMD, infatti, hanno confermato che i nuovi PC Copilot+ saranno dotati delle funzionalità AI di Copilot. Quindi non c’è alcuna garanzia che questi nuovi computer avranno fin da subito accesso a tutte o ad alcune delle funzionalità AI promesse da Microsoft.

Aggiornamenti software gratuiti per i PC Copilot Plus di Intel e AMD

I nuovi PC Copilot Plus di Intel e AMD, attesi per l’autunno, non saranno necessariamente dotati di tutte le nuove funzionalità AI al momento del lancio. Per ottenere le funzioni AI di Copilot+ di Microsoft, ciascuno di questi laptop richiederà aggiornamenti software gratuiti, che potrebbero non arrivare prima della fine del 2024. Sia Microsoft che Intel hanno confermato a The Verge che stanno collaborando per offrire le esperienze Copilot+ attraverso aggiornamenti gratuiti, quando disponibili.

Anche Nvidia e AMD al momento prevedono di integrare le esperienze avanzate di Copilot+ sui loro prodotti compatibili solo successivamente al lancio iniziale, attraverso aggiornamenti software entro la fine del 2024.

Funzionalità AI aggiuntive e preoccupazioni sulla sicurezza

Nonostante il ritardo nell’implementazione delle funzionalità Copilot+ di Microsoft, Intel, AMD e Nvidia sottolineano che i loro chip offrono già altre funzioni di intelligenza artificiale e che centinaia di altre sono in arrivo da aziende di software indipendenti.

Tuttavia, gli esperti di cyber security stanno avvertendo che la nuova funzione Recall di Microsoft, che cattura schermate di tutto ciò che si fa sul computer per aiutare la memoria generativa dell’AI, potrebbe rappresentare un rischio per la sicurezza. Microsoft non ha ancora risposto alle domande sulla sicurezza di Recall.

Prudenza nell’acquisto dei nuovi PC Copilot+

Nonostante l’entusiasmo per le nuove funzionalità AI di Windows, è consigliabile attendere le valutazioni degli esperti sulla durata della batteria e sulle prestazioni effettive di questa nuova ondata di PC dotati di intelligenza artificiale, indipendentemente dal fornitore.

Prima di procedere all’acquisto di un PC Copilot+, è opportuno aspettare che gli esperti abbiano il tempo di esprimersi e che le questioni di sicurezza legate a funzioni come Recall siano adeguatamente affrontate.