pCloud: archiviazione in cloud a vita con piani fino a 10 TB

I file personali sono sempre al sicuro con pCloud, il servizio di cloud storage affidabile e facile da usare. Scegliere pCloud significa che i propri dati sono tutelati dalla legge federale svizzera sulla protezione dei dati. Inolte, tutti i file conservati su pCloud sono memorizzati in un data center altamente sicuro e certificato situato nell’Unione Europea. L’utente può accedere ai contenuti di sua proprietà in qualsiasi momento e da qualunque luogo, anche mentre è in viaggio, senza portarsi dietro PC, hard disk o altri supporti di memoria. Sul fronte della sicurezza i dati beneficiano invece della crittografia TLS/SSL lato client che fa di pCloud il servizio perfetto per conservare informazioni sensibili, come ad esempio documenti confidenziali e rapporti finanziari della propria azienda.

Già 20 milioni di utenti hanno scelto la sicurezza di pCloud

Tra i vantaggi offerti da pCloud c’è la possibilità di condividere file di grandi dimensioni che sono troppo grossi da poter inviare via email. L’utente ha inoltre a disposizione degli strumenti che gli consentono di invitare amici, parenti o colleghi ad aggiungere file alle sue cartelle senza che questi ne vedano il contenuto e tutto è possibile anche se gli invitati non hanno pCloud.

L’offerta commerciale di pCloud garantisce a tutti il servizio desiderato al giusto prezzo. Il listino include piani di abbonamento annuali e piani di abbonamento a vita. Questi ultimi permettono di acquistare lo spazio di archiviazione sul cloud per sempre con un pagamento unico e sono attualmente disponibili in offerta con sconti fino al 37%.

Il piano Premium da 500 GB è scontato del 33% e costa 199 euro per sempre, mentre il piano Premium Plus da 2 TB ha un prezzo di 399 euro sempre con uno sconto del 33%. Il piano Ultra da 10 TV è invece quello con la maggiore percentuale di sconto, che arriva infatti al 37%, e ha un prezzo di 1.190 euro. Qualunque sia il piano scelto l’utente ha la certezza che tutti i prezzi sono definitivi e non ci sono spese addizionali o altri costi nascosti.