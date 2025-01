pCloud: storage a vita senza costi aggiuntivi, scopri gli sconti

pCloud, rinomato servizio di archiviazione cloud con sede in Svizzera, offre attualmente sconti eccezionali sui suoi piani a vita. Questo tool elimina la necessità di abbonamenti ricorrenti e assicura spazio di archiviazione permanente con un unico pagamento. Andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono queste promozioni e le funzionalità messe a disposizione da pCloud.

pCloud è uno dei migliori storage in circolazione

pCloud propone sconti notevoli sui suoi piani a vita, offrendo diverse opzioni per soddisfare le esigenze di archiviazione:

Premium 500 GB : disponibile a 199€ invece di 299€ , con un risparmio di 100€;

: disponibile a , con un risparmio di 100€; Premium Plus 2 TB : in offerta a 399€ rispetto al prezzo originale di 599€ , con un risparmio di 200€;

: in offerta a , con un risparmio di 200€; Ultra 10 TB: proposto a 1.190€ anziché 1.890€, con un risparmio di 700€.

Queste offerte rappresentano un’opportunità per ottenere spazio di archiviazione cloud sicuro e permanente, senza costi aggiuntivi o abbonamenti ricorrenti. pCloud utilizza una protezione TLS/SSL e crittografia AES a 256 bit per proteggere i file, conservando cinque copie su server diversi per garantire la massima sicurezza.

I file sono accessibili da dispositivi mobili, desktop o via web, con sincronizzazione automatica che garantisce l’accesso alla versione più recente dei documenti ovunque ci si trovi. Questo strumento offre inoltre opzioni di condivisione avanzate, permettendo di condividere file e cartelle con chiunque, anche con utenti non registrati, e di collaborare in tempo reale attraverso cartelle condivise. Infine, è possibile eseguire backup automatici dei dati e ripristinare versioni precedenti dei file.

Optare per un piano a vita con pCloud significa eliminare i costi ricorrenti associati agli abbonamenti mensili o annuali. Così si può avere un accesso continuo allo spazio di archiviazione senza preoccuparsi di rinnovi o aumenti di prezzo. Fiore all’occhiello la garanzia di rimborso entro 14 giorni, che consente di testare il servizio senza rischi.

Per maggiori dettagli e per approfittare delle offerte in corso, visita il sito ufficiale di pCloud.