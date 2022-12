Per chi viaggia all’estero, carta YOU è la soluzione ideale

Perché chi viaggia all’estero dovrebbe avvalersi di Carta YOU di Advanzia Bank? I motivi sono tanti e non certamente legati esclusivamente ai viaggi fuori dall’Italia.

Innanzitutto, per richiedere Carta YOU in questa pagina non è necessario cambiare banca. Inoltre, optando per questa carta di credito, si avrà accesso a una serie di vantaggi che difficilmente le banche offrono.

Le sue funzionalità molteplici rendono Carta YOU la soluzione ideale per abbinare una carta di credito al proprio conto corrente.

Richiederla è molto semplice: bastano soltanto 2 minuti e, nel giro di pochi giorni, verrà inviata all’indirizzo inserito in fase di richiesta.

Carta YOU è la soluzione ideale per chi viaggia all’estero

Spieghiamo adesso perché Carta YOU è la soluzione ideale per chi viaggia all’estero. Innanzitutto, con la carta non si pagheranno commissioni quando si effettuano acquisti in più di 36 milioni di punti accettazione in tutto il mondo.

Poi con Carta YOU si ottiene un’assicurazione di viaggio, che è gratuita e offre copertura totale. Una soluzione questa molto utile se si verificano delle problematiche durante un viaggio.

Grazie anche alla linea di credito gratuita fino a 7 settimane, si potrà acquistare all’estero in tutta tranquillità, per poi differire il pagamento senza interessi. Insomma, un’ottima soluzione per chi ha necessità di credito immediato.

Una carta di credito senza commissioni annuali

Carta YOU è una delle poche carte di credito in circolazione con commissioni annuali che restano a zero per sempre.

È possibile prelevare con la carta in oltre un milione di sportelli ATM senza pagare commissioni. Commissioni che sono assenti sugli acquisti non solo all’estero ma anche in Italia.

Inoltre, per ogni tipo di problema, il cliente potrà contattare il servizio clienti, che è disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

Carta YOU appartiene al circuito MasterCard; quindi, si consegue che tutti i vantaggi che offre questo colosso per ciò che concerne i pagamenti digitali sono a disposizione del cliente.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.