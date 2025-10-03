Perché siamo sicuri che il 5 ottobre cambieranno frequenze e canali sul digitale terrestre

A un giorno dal grande aggiornamento per l’arrivo del nuovo canale La7 Cinema siamo pronti a rivelare una previsione in merito alla piattaforma DTT. Siamo sicuri che il 5 ottobre 2025 cambieranno di nuovo frequenze e canali sul digitale terrestre. Su quali basi poggia questa nostra certezza?

La risposta è tanto semplice quanto scontata. Il 5 ottobre 2025 si accenderà un nuovo canale nazionale in chiaro per tutti. In pratica, sarà disponibile Discovery Channel. Questo canale, nato dal gruppo Warner Bros. Discovery passerà dall’essere solo un’opzione a pagamento in streaming a una finestra gratuita per tutti.

“Con una programmazione che mixa i preziosi capisaldi del genere factual che si sono diffusi in tutto il mondo attraverso i decenni – avventura, storia, natura, mistero, docu-reality – con nuove serie, Discovery Channel rappresenterà il brand più riconoscibile e identificativo a vocazione documentaristica dell’offerta free, con un linguaggio contemporaneo e un ricco palinsesto caratterizzato da una programmazione stimolante e pop, con centinaia di titoli iconici e produzioni unscripted“, si legge nell’annuncio ufficiale del gruppo.

Digitale Terrestre: il 5 ottobre sarà occupata la LCN 37

Mancano pochissimi giorni al grande debutto di Discovery Channel, il canale del gruppo Warne Bros. Discovery che entrerà a pieno titolo tra i canali disponibili sul digitale terrestre a livello nazionale. Quindi preparati all’ennesimo aggiornamento della piattaforma che richiederà un tuo intervento.

Infatti, per sintonizzarlo ti consigliamo di effettuare una ricerca automatica dei canali almeno un giorno prima. Così sintonizzerai le frequenze di Discovery Channel alla LCN 37, numerazione assegnata a questa new entry nel catalogo dell’offerta di intrattenimento DTT.

Warner Bros. Discovery ha spiegato: “Il canale che da quasi mezzo secolo onora la sua missione di ispirare curiosità e meraviglia sul mondo, ampliando i confini della conoscenza, continua ad evolversi e da pay tv disponibile esclusivamente su abbonamento, nella prossima stagione si trasforma in un canale per tutti, ricchissimo di contenuti, con una nuova veste grafica e un’offerta premium per un pubblico più ampio“.

Discovery Channel: la programmazione di domenica 5 ottobre

Discovery Channel si accenderà ufficialmente domenica 5 ottobre 2025 sul digitale terrestre. In occasione di questa grande novità, l’emittente ha pensato a una programmazione speciale particolarmente interessata e a fuoco per questo canale.

5 ottobre dalle 21:15 Avventure Impossibili: Squali di Guerra La Leggenda dello Squalo Demoniaco Superpoteri dello Squalo Mako

6 ottobre in prima serata Animal Security

8 ottobre dalle 21:15 Avventure Impossibili

10 ottobre 2025 La Febbre dell’Oro: le Miniere degli Hoffman

