Phishing contro le aziende: quando le dimensioni contano

La sicurezza informatica sta diventando un tema particolarmente caldo, complice gli attacchi sempre più frequenti. Oltre a utenti privati, a essere sotto attacco phishing ci sono numerose aziende. Secondo una ricerca condotta da Barracuda Networks, principale fornitore di sicurezza cloud-first, le dimensioni hanno un ruolo fondamentale sulla frequenza e pericolosità di questi attacchi. Olesia Klevchuk, director product marketing di Barracuda, ci ha spiegato:

Tutte le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono vulnerabili alle minacce via e-mail, seppur in modi diversi. Le realtà più grandi, con molte caselle di posta elettronica e molti dipendenti, offrono agli aggressori un maggior numero di potenziali punti di accesso nonché più canali di comunicazione per diffondere messaggi malevoli in tutta l’azienda. D’altro canto, i dipendenti sono propensi a fidarsi dei messaggi di posta che sembrano provenire dall’interno dell’organizzazione, anche se non ne conoscono il mittente. Le aziende più piccole, invece, hanno meno probabilità di disporre di una sicurezza stratificata e più probabilità di avere filtri e-mail mal configurati a causa di una mancanza di competenze e risorse interne.