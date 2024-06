Piano biennale di CyberGhost: adesso lo sconto sale all’83%

Il Web è disseminato di trappole. La tua sicurezza è quindi fondamentale, mentre la privacy online va protetta a ogni costo. È qui che entra in gioco CyberGhost VPN, che ti consente di navigare senza preoccupazioni. Con grande sorpresa, adesso il piano biennale di abbonamento costa soltanto 2,03 euro al mese, con 4 mesi extra in omaggio. In sostanza, parliamo di 28 mesi di protezione VPN di alta qualità a soli 2 euro al mese.

Piano biennale di CyberGhost: offerta da prendere al volo

CyberGhost dispone di oltre 7.000 server sparsi in 91 paesi, che ti permettono di accedere ai tuoi contenuti preferiti ovunque tu sia. Vuoi vedere l’ultima serie su Netflix USA o gustarti i programmi del BBC iPlayer durante un viaggio? Nessun problema, bypassare restrizioni geografiche e censura è facilissimo.

Se questo non ti basta, sappi che CyberGhost offre la crittografia AES a 256 bit, tecnologia di sicurezza avanzata come il kill switch automatico e la protezione contro malware e phishing. Inoltre, la tua attività online non verrà mai registrata dal provider. Per quanto riguarda installazione e uso, nessuna complicazione. Inoltre, CyberGhost è compatibile con tutti i dispositivi: Windows, Mac, iOS, Android, Linux, console di gioco, smart TV e persino router. Con un solo account, puoi attivare la VPN contemporaneamente su un massimo di 7 dispositivi. Così potrai proteggere più dispositivi.

L’offerta sul piano biennale è davvero conveniente sotto tutti i punti di vista. Se, per qualsiasi motivo, il servizio non dovesse essere soddisfacente, puoi richiedere il rimborso completo entro 45 giorni dalla sottoscrizione dell’abbonamento. Decidi ora e subito se vuoi affidare la tua privacy online a CyberGhost: la promozione durerà ancora per poco.