Piano Starter di Surfshark: adesso costa soltanto 2,19€/mese

Ogni tanto capita una di quelle offerte a cui è impossibile dire di no, soprattutto se stai cercando un modo per proteggere la tua attività online. Prenditi cinque minuti per conoscere il piano Starter di Surfshark VPN, che adesso è disponibile a soli 2,19 €/mese. Una cifra irrisoria per una VPN che non è solo economica, ma offre anche un servizio stellare con garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

Il prezzo del pacchetto è valido soltanto per 24 mesi di abbonamento + 3 mesi extra gratis, per un totale di 27 mesi. All’interno trovi funzionalità utili come il blocco degli annunci e dei pop-up di cookie.

La tua identità digitale sarà super protetta anche grazie al generatore di dettagli personali e di e-mail mascherate per complicare la vita a chi vuole tracciare le tue attività. Per stare ancora più tranquillo, riceverai avvisi in tempo reale in caso di violazioni delle e-mail.

Perché scegliere il piano Starter di Surfshark?

Questa è un’ottima domanda. La risposta è semplice: Surfshark è sinonimo di sicurezza grazie alla crittografia di ultima generazione. I tuoi dati e la tua privacy saranno protetti come se fossero dentro una cassaforte digitale. La velocità è un altro punto di forza: dimentica i buffering mentre guardi contenuti in streaming, grazie ai server veloci sparsi in tutto il mondo.

Inoltre, avrai anche accesso illimitato a tutti i contenuti bloccati geograficamente. Vuoi guardare una serie che non è disponibile in Italia? Nessun problema. Senza dimenticare le funzionalità avanzate come kill switch, protezione dai malware e split tunneling. Scopri una nuova dimensione di navigazione sicura e senza confini con il piano Starter di Surfshark. Non aspettare troppo, perché lo sconto dell’86% è a tempo limitato!