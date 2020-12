A un mese circa dall’avvio della Fase 1 del Piano Voucher che dà la possibilità di ottenere il cosiddetto Bonus 500 euro per la connettività, da Infratel arriva un aggiornamento sulla situazione attuale. Si apprende che fino ad oggi sono 200 gli operatori che hanno chiesto di essere accreditati sulla piattaforma per l’assegnazione dei fondi: di questi, 151 hanno ottenuto il via libera per partecipare all’iniziativa.

Piano Voucher, Fase 1: aggiornamento a un mese dal via

Scendendo ancora più nel dettaglio, 97 di loro hanno presentato un totale pari a 935 proposte. Il team addetto alla valutazione delle offerte ne ha approvate 420 di 64 realtà diverse, mentre 412 sono state rifiutate per via di clausole contrattuali difformi da quanto indicato in convenzione (spesso riguardanti il tacito rinnovo alla scadenza del contratto), livelli di servizio non sufficienti (banda in upload), dispositivi non in linea con le specifiche tecniche minime richieste, difformità tra i documenti presentati e i dati caricati sul Portale Voucher.

Sul fronte dei device, ovvero computer o tablet ottenibili alla sottoscrizione del contratto, da Infratel giungono alcuni esempi di quelli forniti. Li riportiamo di seguito: Huawei MatePad, Samsung Galaxy Tab S6 Lite, Lenovo IdeaPad Duet Chromebook, Samsung Galaxy Tab S7, Samsung S5E, Lenovo Tab M10 FHD Plus (2nd Gen) con powerbank da 10.000 mAh, Lenovo Yoga Smart Tab, Microtech eTab LTE, HP 255 G7 con fotocamera accessoria da 8 megapixel, Lenovo IdeaPad 3 con webcam Trust da 8 megapixel, Teclast F7 Plus con fotocamera esterna da 8 megapixel, Lenovo Thinkpad E490 20N9 con webcam Logitech Brio Ultra HD Pro, HP Probook 455 G7 con webcam Logitech Brio Ultra HD Pro, CHUWI GemiBook Pro con fotocamera esterna da 8 megapixel, Lenovo V15-ADA 82C700ANIX con webcam Bianchi Mini da 8 megapixel e Acer SF314-41-R2XF con webcam Bianchi Mini da 8 megapixel.

Attualmente le risorse assegnate ammontano al 13% di quelle disponibili. Le richieste di prenotazione ricevute sono state in totale 54.800 dal 9 novembre: 3.100 i voucher attivati attraverso 19 operatori. Chiudiamo con il commento di Marco Bellezza, Amministratore Delegato di Infratel.