Picsart e Getty Images sviluppano modello AI personalizzato

Picsart, una startup di fotoritocco sostenuta da SoftBank, ha annunciato una partnership con Getty Images per sviluppare un modello personalizzato di intelligenza artificiale. L’obiettivo di questa collaborazione è fornire immagini AI generate in modo responsabile ai 150 milioni di utenti di Picsart, tra cui creatori, marketer e piccole imprese.

Gli utenti di Picsart potranno beneficiare di immagini generate dall’intelligenza artificiale in modo controllato, senza rischi o problematiche etiche. Grazie all’esperienza di Getty Images, infatti, l’implementazione dell’AI verrà fatta garantendo standard etici elevati e un utilizzo responsabile di questa tecnologia.

Modello AI addestrato su contenuti creativi concessi in licenza

Il modello AI sarà costruito da zero e addestrato esclusivamente sui contenuti creativi concessi in licenza da Getty Images, che all’inizio dell’anno ha presentato “Generative AI by iStock“, un generatore di immagini AI per contenuti originali senza rischi di copyright. Questa partnership consentirà agli abbonati di Picsart di generare immagini uniche con pieni diritti commerciali, utilizzando tutti gli strumenti di editing di Picsart per personalizzare le risorse.

Accesso a strumenti creativi AI sicuri

In un momento in cui crescono le preoccupazioni riguardo alle immagini generate dall’AI e ai problemi di copyright, Picsart mira a offrire ai propri utenti l’accesso a strumenti creativi AI sicuri. La creazione di un modello basato esclusivamente su contenuti su licenza rappresenta un passo importante in questa direzione.

Il laboratorio di AI di Picsart, PAIR, si occuperà della costruzione del modello, rendendolo accessibile attraverso i servizi API dell’azienda. Hovhannes Avoyan, CEO e fondatore di Picsart, ha espresso entusiasmo per la collaborazione con Getty Images, sottolineando come questa partnership consentirà di utilizzare commercialmente immagini generate dall’intelligenza artificiale di un marchio riconosciuto a livello mondiale.

Picsart prevede di lanciare il modello AI nel corso dell’anno. Inoltre, l’azienda sta integrando i contenuti video di Getty Images nella propria piattaforma, rendendoli disponibili ai membri Plus.

Getty Images e le altre partnership

Getty Images non è nuova a collaborazioni con startup per la creazione di immagini AI responsabili. L’azienda ha infatti stretto partnership anche con il generatore di immagini AI Bria e con Runway, una startup che crea AI generativa per i creatori di contenuti.