Piracy Shield: Ministro Urso chiede collaborazione

Come anticipato nel fine settimana, la deputata di Azione Giulia Pastorella ha presentato un’interrogazione a risposta immediata al Ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso in merito al funzionamento della piattaforma Piracy Shield, dopo il blocco di un dominio usato da Google Drive. Sull’argomento è intervenuto anche Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura.

Google deve collaborare e fornire la whitelist

Nell’interrogazione della deputata di Azione sono descritti gli eventi del 19 ottobre. A causa di un’errata segnalazione è stato parzialmente interrotto il funzionamento di Google Drive (il download dei file, ndr), il servizio di cloud storage più usato in Italia. Questo tipo di problema si presenterà più spesso dopo l’approvazione della legge n. 143 del 7 ottobre, in quanto i titolari dei diritti potranno chiedere il blocco di indirizzi IP condivisi.

L'interrogazione verrà presentata al QT di oggi che si può seguire in diretta sul sito di https://t.co/LYwQOk8wWv (o Rai Parlamento). Intervengo verso le 15.30/45. https://t.co/oEwfkm7VoM — Giulia Pastorella (@PastorellaGiu) October 23, 2024

La deputata ha chiesto quindi al Ministro quali iniziative intenda adottare per evitare che Piracy Shield continui a sospendere servizi estranei ad attività illecite. Questo è un estratto della risposta del Ministro che si può ascoltare nel seguente video a partire dal minuto 55:30.

Gli eventuali disservizi che si sono verificati si potranno ridurre quanto più gli operatori iscritti alla piattaforma contribuiranno a inserire nella whitelist i servizi legittimi per evitare che vengano erroneamente colpiti.

La deputata ha replicato evidenziando che l’errore del 19 ottobre non deve essere scaricato su Google, in quanto non ha comunicato la whitelist (era comunque chiaro che il dominio drive.usercontent.google.com non c’entra nulla con la pirateria). Se questa è l’unica soluzione proposta dal governo, Piracy Shield deve essere chiusa.

Secondo il ministro Urso i problemi del #PiracyShield verranno risolti soltanto quando tutti gli operatori contribuiranno a segnalare che i loro servizi sono sicuri. Di fatto siamo alla presunzione di colpevolezza per tutti i siti e i servizi che utilizzano il web. Se questa è la… — Giulia Pastorella (@PastorellaGiu) October 23, 2024

Anche la Lega Serie A ha sottolineato la mancanza di collaborazione e potrebbe denunciare Google per inadempienza. Sull’argomento è intervenuto anche Antonio Caso, Capogruppo M5S in Commissione Cultura: