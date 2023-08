Come vedere Pisa-Parma in diretta streaming

Pisa-Parma mette di fronte due squadre del campionato cadetto con grandi ambizioni per questa stagione che ha appena preso il via. Si gioca nella cornice dello stadio Arena Garibaldi-Romeo Anconetani della città toscana, con fischio d’inizio in programma per martedì 29 agosto alle ore 20:30. Il match può essere visto in streaming su DAZN.

Serie B: guarda Pisa-Parma in streaming

Dopo aver affrontato la Sampdoria nel turno precedente (il primo contro il Lecco non è stato disputato per le note questioni legali), i padroni di casa si trovano di fronte un’altra big della competizione. Gli ospiti, invece, orfani della loro bandiera Buffon che ha appeso i guanti al chiodo, puntano a dominare la classifica, dopo aver mancato per un soffio la promozione lo scorso anno.

I tifosi nerazzurri e quelli gialloblu possono vedere la partita in diretta streaming su DAZN. Alla telecronaca c’è la voce di Riccardo Mancini.

Si riveleranno decisive le scelte iniziali dei due tecnici, Aquilani e Pecchia. Ecco le probabili formazioni schierate all’ingresso in campo.

Pisa (4-2-3-1): Loria, Barbieri, Canestrelli, Leverbe, Beruatto, Veloso, Marin, Arena, Tourè, D’Alessandro, Torregrossa;

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Coulibaly, Osorio, Circati, Zagaritis, Estevez, Hernani, Man, Sohm, Benedyczak, Bonny.

È un pronostico non semplice fa formulare. Non è da escludere un pareggio, ma le ambizioni dei gialloblu e la preparazione del loro mistero che ha grande confidenza con il campionato cadetto potrebbero fare la differenza.

Lo spettacolo di una Serie B più agguerrita che mai non è l'unico proposto dalla piattaforma: con un abbonamento a DAZN è possibile vedere in streaming anche tutte le partite della Serie A che quest'anno si prospetto parecchio combattuta. Il servizio trasmette infatti dieci incontri su dieci per ogni turno.

