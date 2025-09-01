Pixel 10: come sbloccare i 3 GB di RAM riservati all'AI

Chi acquista un Pixel 10 si aspetta prestazioni fluide e multitasking senza limiti, soprattutto con ben 12 GB di RAM a disposizione. Ma c’è un dettaglio che molti scoprono solo dopo qualche giorno di utilizzo. Una parte consistente della memoria è riservata all’intelligenza artificiale.

Pixel 10 blocca 3 GB di RAM per l’AI: ecco come recuperarli

Google, infatti, ha deciso di dedicare oltre 3 GB di RAM al motore AI del chip Tensor G5, anche sul modello base. Solo circa 8,5–9 GB restano effettivamente disponibili per app, giochi e sistema operativo.

La scelta di Google è frutto di una precisa strategia: rendere l’AI sempre disponibile e immediata. Strumenti come Magic Cue, Voice Translate e Pixel Studio devono funzionare istantaneamente, senza tempi morti. Per questo il sistema mantiene i modelli di intelligenza artificiale già caricati nella RAM, così da non doverli riavviare a ogni utilizzo e garantire una risposta più rapida.

Una soluzione efficace per chi usa spesso queste funzionalità, ma penalizzante per chi preferisce sfruttare il dispositivo per la fotografia, la produttività o il gaming.

Il trucco per liberare tutta la RAM del Pixel 10

Fortunatamente, Google non ha bloccato del tutto la possibilità di disattivare il servizio AI Core. Con una semplice procedura, è possibile recuperare i 3 GB riservati e sfruttare tutta la memoria del dispositivo:

Andare su Impostazioni;

Toccare App;

Selezionare Mostra tutte le app;

Aprire il menu in alto a destra;

Toccare Mostra sistema;

Cerca AI Core;

Disattivare il servizio.

Una volta fatto, il sistema libererà immediatamente la RAM riservata all’intelligenza artificiale. Attenzione però: le funzioni AI potrebbero diventare meno reattive o impiegare più tempo per avviarsi.

Pixel 10 Pro, la soluzione per chi non vuole rinunciare a nulla

Chi desidera sfruttare sia l’intelligenza artificiale che il multitasking senza compromessi, la scelta ideale è il Pixel 10 Pro. Con 16 GB di RAM, offre spazio sufficiente per mantenere attivo l’AI Core e gestire app pesanti in parallelo. Il trucco per sbloccare la RAM, naturalmente, è valido anche su questi modelli, ma spesso superfluo grazie alla dotazione hardware superiore.