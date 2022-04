Plex: stop a podcast e programmi Web da aprile

Ultimamente i podcast sembrano riscuotere gran successo tra gli utenti, al punto tale che numerose piattaforme appartenenti all’ambito IT, come da esempio Twitter e LinkedIn, stanno cercando di migliorare contenuti e funzioni su tale fronte. In controtendenza con questo nuovo corso, Plex ha però da poco annunciato che ben presto rimuoverà il supporto ai podcast e ai programmi Web.

Plex: stop a podcast e programmi Web dal 15 aprile 2022

Il team alle spalle della celebre piattaforma globale di streaming multimediale ha infatti dichiarato che a partire dal 15 aprile 2022 le funzionalità in questione non risulteranno più fruibili. Le motivazioni non sono meglio specificate, ma quasi certamente il tutto è da ricondurre alla volontà dell’azienda di concentrarsi su altri fronti e al non disperdere le energie in progetti meno fruttuosi.

Riportiamo di seguito, in forma tradotta, il comunicato inerente la cosa pubblicato sul forum ufficiale di Plex.

Come parte del nostro continuo sforzo per assicurarci di spendere il nostro tempo e le nostre energie in modi che servano al meglio la nostra fantastica comunità di utenti, abbiamo preso la decisione di interrompere il supporto per podcast e web show. Riconosciamo che questa decisione avrà un grande impatto su molti di voi e ci scusiamo per l’inconveniente che causerà. Puoi continuare ad accedere a queste funzionalità in Plex fino a venerdì 15 aprile 2022.

Ricordiamo che Plex aggiunse il supporto ai podcast nel 2018, ma negli anni la funzione non ha beneficiato di grossi aggiornamenti e vari bug non sono mai stati risolti. Sempre nel medesimo periodo venne aggiunto pure il supporto ai programmi Web, tra cui c’erano contenuti curati da editori del calibro di Engadget, GQ, TechCrunch, Popular Science e Ars Technica.