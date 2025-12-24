Pluribus, il dietro le quinte da vedere (dopo l'ultimo episodio)

Arrivata in extremis nell’ultimo scorcio di quest’anno, ma al termine di una lunga attesa e con aspettative enormi, Pluribus si candida di diritto a diventare una delle migliori serie del 2025. L’ultimo episodio è disponibile a partire da oggi su Apple TV, con un paio di giorni d’anticipo rispetto alla tabella di marcia (era già accaduto con il quinto), così da poterlo vedere subito. Cosa c’è di meglio di un finale di stagione dal sapore distopico e alienante, alla vigilia di Natale?

Il dietro le quinte di Pluribus da vedere

In contemporanea, il canale ufficiale YouTube della piattaforma ha pubblicato un lungo dietro le quinte che consigliamo di guardare solo dopo aver concluso la maratona, per evitare qualsiasi spoiler. A quelli ci ha già pensato Google Earth. Eccolo.

Tra i momenti migliori del contenuto c’è quello in cui Vince Gilligan (già creatore di quel capolavoro chiamato Breaking Bad e dello spinoff Better Call Sault) ha comunicato agli attori principali il nome della serie. Ricordiamo che lo stesso autore ha tenuto a precisare che Pluribus è fatta dagli umani, non dall’AI . Una posizione in controtendenza, considerando il momento.

La seconda stagione si farà

È già stata confermata la realizzazione della seconda stagione, ma al momento non è noto quando arriverà. Il nome fa riferimento alla locuzione latina e pluribus unum ( dai molti uno ), tra le altre cose motto nazionale degli Stati Uniti. Deriva da un poema attribuito a Virgilio. Per esattezza, è scritto PLUR1BUS.

Come sono le recensioni di pubblico e critica specializzata? Sull’aggregatore Metacritic ha ottenuto una votazione pari a 87. Di certo ha attirato parecchia attenzione: è il lancio migliore di sempre per una serie nella storia di Apple TV, avendo superato gli ultimi episodi di Scissione. A quanto pare, agli abbonati della piattaforma piacciono molto le storie dal sapore distopico.