Plus500: ad inizio 2022 in aumento ricavi e utenti

Il 2022 per Plus500 è iniziato nel migliore dei modi.

Da poco, infatti, il broker ha annunciato i risultati finanziari del primo trimestre del 2022 terminato il 31 marzo. In gergo chiamato Q1 2022. Tali risultati evidenziano tutte le metriche operative e finanziarie in netto miglioramento rispetto all’ultimo trimestre del 2021.

Infatti, i ricavi del Q1 2022 risultano essere arrivati a 270,9 milioni di dollari, con una crescita del +68% rispetto al trimestre precedente. Vale a dire, ai ricavi del Q4 2021. Mentre registrano un +33% rispetto al primo trimestre del 2021. Ciò significa che l’anno è iniziato molto meglio del precedente, il quale, vedendo il risultato positivo in decrescita, probabilmente era iniziato altrettanto bene ma poi il trend si è affievolito nel corso dell’anno.

Occorrerà quindi vedere se accadrà lo stesso nel 2022, ma difficilmente si chiuderà peggio. Salvo clamorosi cambiamenti in corso d’opera.

Ottime notizie anche per quanto concerne l’Ebitda, attestandosi a 161,6 milioni di dollari. E qui il margine di incremento si fa ancora più evidente, praticamente doppio rispetto ai ricavi: +128% rispetto al quarto trimestre del 2021.

In crescita pure i clienti, registrando un +2% rispetto al Q4 2021.

Plus500 e risultati Q1 2022: i motivi

Risultati che sorprendono fino ad un certo punto, dato che Plus500 è una piattaforma che non si culla sugli allori ma continua ad investire in innovazione e sviluppo. Oltre a poggiare su una base fatta di costi snelli e flessibili. Non a caso, Plus500 è sponsor di diverse società sportive. Nel calcio, sport più popolare al mondo, per esempio è sponsor dell’Atletico Madrid mentre in Italia lo è dell’Atalanta. Primo club italiano ad avere come sponsor una company che si occupa di criptovalute, cosa che ormai praticamente fanno tutti.

Plus500 offre:

Spread stretti

Senza commissioni

Esecuzione di ordine veloce e fidata

Possiede due licenze per operare: Plus500CY Ltd è autorizzata e regolamentata dalla Cyprus Securities and Exchange Commission (Licenza N. 250/14). Plus500 Ltd è un’azienda FTSE 250 quotata sul Mercato Principale di Aziende quotate della Borsa Valori di Londra.

I fondi dei trader sono mantenuti protetti in conti bancari separati. Inoltre, l’utente è protetto da SSL.

Per quanto concerne il nostro paese, Plus500CY è registrata presso CONSOB per offrire servizi in Italia (n. di registrazione 4161). Scopri di più sulla piattaforma.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.