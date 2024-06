PMI e professionisti: adesso c’è il conto aziendale online di Qonto

La digitalizzazione continua sta portando PMI e professionisti a cercare soluzioni innovative per la gestione finanziaria delle loro attività. È proprio qui che entra in scena Qonto, un conto aziendale online destinato a rivoluzionare il modo in cui gestisci il tuo denaro. Parliamo di una soluzione semplice, sicura e completa che va ben oltre il comune conto corrente.

Pensa a come potrai monitorare le tue entrate e uscite da qualsiasi dispositivo e associalo a Qonto. La piattaforma è user-friendly, quindi non avrai difficoltà a utilizzarla da PC o tramite app.

Le fantastiche funzionalità di Qonto per PMI e professionisti

Se sei stanco delle lunghe attese nelle filiali, Qonto è una boccata d’aria fresca. Aprire il conto aziendale richiede solo pochi minuti del tuo tempo. Tutto avviene online, quindi niente più code né stress, ma solo efficienza.

Con il conto avrai a disposizione la carta di debito Mastercard Business, che ti permette di personalizzare i limiti di spesa. Inoltre, c’è il cashback sugli acquisti e la sicurezza per i pagamenti online. Una carta che semplifica la vita quotidiana della tua attività.

Parlando di trasferimenti, Qonto ha una marcia in più. Con i bonifici SEPA istantanei e internazionali, il denaro viene trasferito in tempo reale in tutta Europa. Niente attese snervanti, ma solo rapidità e sicurezza garantite.

La gestione multi-utente poi è una delle funzionalità TOP di questa piattaforma. Potrai scegliere di consentire l’accesso al conto ai tuoi collaboratori, assegnando ruoli e permessi specifici. Un modo intelligente per delegare senza perdere il controllo.

Infine, l’integrazione con i principali software di contabilità e fatturazione rappresenta una semplificazione non da poco. È il sogno di ogni contabile: processi snelliti, meno errori e una gestione aziendale più efficiente.

Per quanto riguarda l’assistenza clienti, stiamo parlando di un team di esperti sempre pronti a offrirti supporto personalizzato. Non ci sono domande senza risposta né problemi senza soluzione con il servizio di assistenza. Insomma, PMI e professionisti adesso hanno davvero la possibilità di gestire in modo moderno, veloce e preciso il business con il conto aziendale di Qonto.