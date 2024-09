Polaris Dawn condivide foto dallo spazio grazie a Starlink

L’equipaggio di Polaris Dawn ha condiviso su X, con lo “zampino” di Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, le prime immagini che mostrano la Terra vista dallo spazio…

“Inviate dallo spazio attraverso un fascio di luce laser Starlink“, ha scritto il team a proposito dei due scatti. Mentre una foto mostra l’equipaggio di quattro persone, tutte civili, l’altra mostra la Terra vista dallo spazio.

Hello Earth –

We are so grateful for all the support! Please enjoy two recent photos from our mission and stay tuned for our next message 🎶

Sent to you from space over a beam of Starlink laser light 🛰️ – Crew of Polaris Dawn pic.twitter.com/KkeZw1yAoT

— Polaris (@PolarisProgram) September 12, 2024