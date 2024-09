Polizia Postale e Unicoop si uniscono contro i cybercriminali

Sul tema alla lotta contro i cybercriminali, la Polizia Postale e Unicoop Firenze hanno stretto un’unione attraverso un protocollo di intensa. L’obiettivo è la prevenzione e il contrasto dei crimini informatici. Si tratta di un’iniziativa molto interessante visto il costante aumento di data breach, violazioni e truffe online. Lorena La Spina, Dirigente del C.O.S.C. della Polizia Postale Toscana ha spiegato:

Tra il 2018 ed il 2022, gli attacchi informatici sono stati caratterizzati da una tendenza in forte aumento, ai danni di enti governativi, pubbliche amministrazioni, società che operano in settori strategici dell’economia e del mercato. Le tecniche utilizzate dai malviventi sono sempre più sofisticate, al fine di aggravare le conseguenze degli attacchi.

Qual è l’obiettivo di questo protocollo d’intesa tra Polizia Postale e Unicoop Firenze contro i cybercriminali? La Spina continua:

Attraverso protocolli come quello stipulato con Unicoop Firenze, la Polizia postale mira a potenziare e a rendere sempre più efficace la collaborazione e lo scambio informativo con i soggetti istituzionali e con le associazioni e le imprese che operano in settori strategici, per migliorare le attività di prevenzione degli attacchi informatici, a vantaggio dell’intera collettività.

Ricordiamo che attacchi di questo tipo, ad esempio a enti pubblici e amministrazioni, comportano gravi conseguenze anche ai cittadini. Prima di tutto l’enorme mole di dati e informazioni personali che vengono rubate dai criminali informatici. Inoltre, questo permette ai cybercriminali di realizzare truffe online impersonando tali enti a danno degli utenti, come spesso segnalato dalla Polizia Postale.

Un esempio pratico sono proprio i recenti falsi SMS inviati da una fantomatica INPS.

Polizia Postale e Unicoop Firenze: stretta contro i cybercriminali

Il protocollo d’intesa tra Polizia Postale e Unicoop Firenze ha validità triennale e include un piano collaborativo per condividere e analizzare informazioni utili a contrastare gli attacchi dei cybercriminali. Questi dati saranno utili anche a segnalare eventuali vulnerabilità oltre che emergenze in merito a minacce e incidenti che possono danneggiare i servizi informatici e di telecomunicazione.

In un’era in cui la digitalizzazione è fondamentale nelle nostre vite, tale protocollo è di fondamentale importanza per prevenzione e lotta. Francesca Gatteschi, Direttrice soci Unicoop Firenze ha affermato:

Siamo davvero molto soddisfatti di avviare questa collaborazione fondamentale per migliorare la sicurezza dei nostri sistemi e per fornire ai nostri soci e clienti informazioni e strumenti di tutela su un tema così centrale e critico come quello dei crimini informatici.

Questo protocollo non è l’inizio, ma l’intensificazione di una serie di importanti collaborazioni nella lotta al crimine informatico.