POS Easy: lettore POS con il 70% di sconto e zero canone

La sempre più ampia diffusione dei pagamenti digitali, richiede da parte degli esercenti adeguati strumenti.

Con l’impossibilità di rifiutare questa tipologia di transazione, come sancito dalla legge italiana a partire dal primo luglio 2022, non si tratta più di un’esigenza ma di una vera e propria necessità. Individuare un lettore POS adatto alle proprie esigenze però, può essere molto difficile.

Alcuni strumenti hanno costi elevati, sia d’acquisto che per quanto concerne il canone. Altri lettori invece, sono difficili da utilizzare e hanno grossi problemi di connettività. Una soluzione che si adatta efficacemente alla maggior parte dei contesti è, senza ombra di dubbio, POS Easy.

Stiamo parlando di un servizio tra i migliori del settore grazie anche all’attuale sconto del 70%. Attraverso tale promozione infatti, il lettore POS Easy viene proposto per appena 50 euro.

Sconto all’acquisto e una piccola commissione come unico costo: ecco POS Easy

Il servizio proposto da Axerve, oltre al prezzo d’acquisto ha anche svariati altri vantaggi. Primo fra tutti, vi è l’assenza di un canone. L’unico costo, oltre all’acquisto, è quello di una piccola percentuale su ogni transazione effettuata (pari all’1,4% dell’importo).

Il lettore in sé, si presenta con dimensioni molto contenute, pari a 7,5 x 8,5 x 6,2 centimetri, e con un peso complessivo di appena 410 grammi. Dunque, si rivela prezioso per attività come bar o ristoranti, visto che permette di pagare il conto direttamente dal tavolo e di emettere lo scontrino sul momento.

In ottica mobilità infatti, POS Easy offre un sistema operativo Android, supportato da connettività Wi-Fi e 4G (con tanto di SIM è inclusa al momento dell’acquisto).

A questa caratteristica, si abbina una pratica dashboard, semplice da padroneggiare anche da chi non ha dimestichezza con la tecnologia. Attraverso questa è possibile avere sempre sotto controllo conteggio ed entità delle fatture emesse, per un controllo e una gestione facile di tutto ciò che riguarda la fiscalità.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.