POS super tecnologico scontato: scegli myPOS PRO

Capita spesso di sentire parlare di innovazione nel campo dei pagamenti, ma poche volte ci si imbatte in un POS super tecnologico come myPOS Pro. Quest’ultimo, lanciato con una promo irresistibile, viene adesso venduto a soli 199 euro anziché i soliti 249 euro. Il risparmio è di 50 euro, che non è affatto male.

Il grande vantaggio è l’assenza del canone mensile. In pratica, paghi soltanto le commissioni per transazione, che sono dell’1,20% + 0,05 euro. Inoltre, c’è il Credito d’Imposta del 30% o 100% sulle tue commissioni.

myPOS super tecnologico: tutto quello che offre

myPOS Pro è un dispositivo all’avanguardia con sistema operativo Android 10. Dotato di una scheda SIM 4G gratuita e connessione Wi-Fi, è capace di affrontare ogni situazione senza bisogno di uno smartphone.

La SIM dati gratuita permette di gestire il business ovunque ti trovi. La stampante termica ultraveloce incorporata permette invece di elaborare gli ordini in modo rapido ed efficiente.

Il cuore tecnologico di myPOS Pro, alimentato da un processore quad-core, garantisce un’esperienza fluida e scattante. Accetta tutti i tipi di carte, rendendo le transazioni semplici. Inoltre, con l’app myPOS, puoi monitorare le tue vendite in tempo reale.

Un altro punto a favore di myPOS Pro è il conto aziendale gratuito con IBAN dedicato. Ricevere pagamenti sul conto myPOS richiede meno di 3 secondi, grazie all’accredito istantaneo, e non comporta costi aggiuntivi. Inoltre, avrai una carta Mastercard business gratuita per gestire le tue operazioni aziendali, pagare o prelevare.

Risparmia 50 euro sull’acquisto di myPOS Pro, approfittando dell’offerta attuale. Visita il sito myPOS per richiederlo online direttamente a casa tua cliccando sul pulsante qui sotto. Non lasciarti sfuggire questo POS super tecnologico, che porta un tocco di modernità nella gestione dei pagamenti di ogni giorno.