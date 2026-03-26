Poste.it è entrato nella Top 10 dei siti più visitati in Italia

Un paio di settimane dopo aver fatto registrare un nuovo record con la Super App, Poste Italiane celebra il successo di poste.it. Il sito è entrato a far parte della Top 10 di quelli più visitati nel nostro paese, all’ottavo posto, secondo l’ultima rilevazione di Audiweb.

27 milioni di utenti unici per il sito di Poste

Con i suoi 27 milioni di utenti unici, il portale è uno dei tre italiani presenti nelle prime dieci posizioni, insieme a quelli di Repubblica e Corriere della Sera. Ci sono poi i big americani del mondo online e social come Google, YouTube, Facebook, Instagram e TikTok.

L’edizione odierna del TG Poste attribuisce parte del merito al recente restyling che ha ottimizzato il layout del sito per la navigazione dai dispositivi mobili. Oggi è infatti dagli smartphone e dai tablet che arriva quasi l’80% del traffico totale.

La Super App va forte anche tra gli over 80

Il servizio si concentra poi sulla Super App già citata in apertura. Poste Italiane afferma che è utilizzata anche da più di 300.000 over 80, un target solitamente difficile da raggiungere con uno strumento di questo tipo.

La possibile acquisizione di TIM e la questione SPID

Nei giorni scorsi il gruppo ha ufficializzato l’intenzione di acquisire TIM con un’offerta quantificata in 10,8 miliardi di euro. Nel caso in cui fosse accettata, il marchio associato all’operatore rimarrà attivo e indipendente, mentre i suoi servizi verrebbero integrati nell’applicazione.

Ricordiamo che il 2026 si è aperto per Poste Italiane con un annuncio che ha fatto storcere il naso a molti, la decisione di rendere lo SPID di PosteID a pagamento, dopo il primo anno gratis. È il gestore scelto con maggiore frequenza dai cittadini, da oltre 30 milioni con riferimento a un comunicato di fine ottobre. Una mossa che potrebbe portare nelle casse del gruppo circa 180 milioni di euro ogni 12 mesi.