Poste Italiane down (12 gennaio): tutti gli aggiornamenti

Problemi in corso per i servizi online di Poste Italiane. Il down riguarda per certo i siti del gruppo: collegandosi a poste.it , ad esempio, compare questo messaggio di errore 504 (Service unavailable, Gateway Timeout). Qualcosa non va con la piattaforma Azure di Microsoft, in particolare con Front Door utilizzato per la distribuzione dei contenuti.

Il down di Poste Italiane del 12 gennaio 2026

L’interruzione dei servizi è testimoniata anche dai tanti feedback che stanno arrivando al portale Downdetector. Le prime segnalazioni sono state inviate intorno alle ore 10:00 di questa mattina, poi il picco.

Non sembrano invece essere interessate dai problemi le applicazioni, ad esempio quella per la gestione dell’identità digitale con SPID. La dashboard ufficiale di Microsoft per quanto riguarda i servizi Azure non segnala anomalie. Come recita il messaggio riportato in apertura, potrebbe trattarsi di un comportamento imprevisto legato a una configurazione. Seguiremo l’evolversi della situazione in questo articolo con tutti gli aggiornamenti del caso.

Al momento, Azure Front Door non può connettersi al server di origine. L’origine potrebbe essere sovraccarica, configurata in modo errato o in fase di manutenzione. Contattare il proprietario del sito per assistenza.

Aggiornamento (12 gennaio 2026, 10:58)

Situazione invariate. Il sito poste.it continua a mostrare il messaggio di errore riportato in apertura, ma ci sono problemi anche con posteitaliane.it , che non carica correttamente il layout. Qui sotto il risultato.

Aggiornamento (12 gennaio 2026, 11:18)

Situazione invariata, permangono i problemi ai siti di Poste Italiane. Molti lo stanno segnalando anche con post sui social. Non sono giunte comunicazioni ufficiali dal gruppo (l’ultimo intervento è quello dedicato alle cargo e-bike), che immaginiamo al lavoro per ripristinare i servizi.

Aggiornamento (12 gennaio 2026, 11:27)