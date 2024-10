Prada firma una tuta spaziale per i viaggi sulla Luna

Diciamo la verità, i viaggi nello spazio non sembrano così affascinanti… Bisogna farsi la pipì addosso e mangiare pasti liofilizzati. Però le cose potrebbero cambiare presto con la nuova collaborazione tra Axiom Space e Prada per le future missioni lunari. Gli astronauti, infatti, avranno la fortuna di indossare la fighissime tute spaziali AxEMU, in grado di resistere alle temperature polari della Luna, ma con stile. Addio look da campeggio galattico, finalmente un tocco di classe anche nello spazio!

Chissà, magari in futuro apriranno un duty-free anche sulle navicelle, dove si potrà comprare il nuovo profumo di Prada “Acqua di Mare Crisium” I selfie con gli alieni in tuta di alta moda saranno il top… a parte gli scherzi, la nuova tuta AxEMU è progettata per resistere alle condizioni estreme del nostro unico satellite naturale.

Tuta spaziale di Prada per i futuri viaggi lunari

La tuta spaziale AxEMU è dotata di numerose caratteristiche tecniche all’avanguardia, progettate per garantire la massima funzionalità e sicurezza degli astronauti durante le loro attività sulla superficie lunare. Il casco e la visiera sono equipaggiati con luci, una telecamera HD e comunicazioni 4G/LTE, mentre i guanti sono realizzati su misura per garantire una perfetta vestibilità, come ci si aspetterebbe dall’alta moda. Gli stivali, invece, sono stati appositamente progettati per affrontare il terreno lunare. Inoltre, la tuta è adatta a un’ampia gamma di astronauti con diverse caratteristiche fisiche, grazie alla sua versatilità.

Debutto previsto per la missione Artemis III nel 2026

Nonostante l’entusiasmo suscitato da questa collaborazione unica nel suo genere, bisognerà attendere ancora qualche anno prima di poter ammirare la tuta AxEMU in azione sulla Luna. L’utilizzo di questa innovativa tuta spaziale è infatti previsto per la missione Artemis III della NASA, che ha come obiettivo il ritorno dell’uomo sulla superficie lunare, con una data di lancio stimata non prima di settembre 2026.

Fino ad allora, gli appassionati di moda e di esplorazione spaziale non potranno fare altro che immaginare come sarà l’allunaggio. Chissà se nel 2026, oltre alla tuta, porteranno anche una borsetta coordinata per raccogliere un po’ di polvere lunare da riportare sulla Terra… ops, forse abbiamo dato un’idea a Prada!