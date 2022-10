Il prezzo di Bitcoin sarà molto più alto di oggi: ecco le ultime previsioni

Il prezzo attuale di Bitcoin non rispecchia il suo valore reale. Ne avevamo già parlato tempo e fa e ora ci ritroviamo nuovamente sull’argomento. Questo perché diversi esperti sostengono che il valore della regina delle criptovalute sia molto più alto.

Rispetto al prezzo di oggi, ci si aspetta che Bitcoin ed Ethereum crescano in quotazione. A confermare questa tesi, per l’ennesima volta, è stato il miliardario Paul Tudor Jones che, durante un’intervista con la CNBC, ha affermato senza se e senza ma:

Ho sempre avuto una piccola allocazione BTC… In un momento in cui ci sono troppi soldi e molte spese fiscali, qualcosa come criptovalute, in particolare Bitcoin ed Ethereum, a un certo punto avrà un valore. Secondo me raggiungeranno un valore molto più alto di quello in cui siamo oggi. È difficile non voler essere long crypto.

Se anche tu la pensi come il fondatore e CIO di Tudor Investment Corporation allora devi aprire un conto su Coinbase. Grazie a questo exchange potrai acquistare BTC ed ETH e detenerli long term in un Wallet Crittografico sicuro incluso nel tuo conto.

Le previsioni di Paul Tudor Jones sono rialziste per le due più grandi criptovalute al mondo. Bitcoin ed Ethereum, secondo il miliardario, hanno un valore molto superiore rispetto a quello raggiunto in questo periodo sul mercato. Una delle situazioni più spinose, correlata al mercato crittografico, di cui ha parlato Tudor Jones è l’inflazione:

Se pensi a dove siamo in questo momento, il Federal Reserve Board sta combattendo qualcosa che non vedeva da quasi quattro decenni, ovvero l’inflazione. E l’inflazione è un po’ come il dentifricio. Una volta tirato fuori dal tubo, è difficile rimetterlo dentro, giusto? E così, in questo momento, la Fed sta cercando furiosamente di lavare quel sapore dalla loro bocca e lo stanno facendo alzando i tassi di interesse e, naturalmente, c’è una grande domanda di moderazione qui. Quanto li aumenteranno? Qual è la conseguenza? In genere, quando affrontiamo un evento estremo come l’inflazione che abbiamo in questo momento, l’unico modo per riportarlo nel tubo è aumentando i tassi di interesse a un certo livello. Powell ha già parlato del dolore, lo prendo come la metafora di una recessione.