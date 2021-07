Primacovid, il test sierologico fai-da-te è online

Chiunque voglia tenere in casa un test sierologico per la rilevazione di anticorpi IGG e IGM contro Sars-CoV2, oggi la possibilità di farlo. Occorre essere chiari in proposito: un test fatto in casa non sostituisce quelli clinici, non è sufficiente per una diagnosi, né può avere alcun valore in relazione all'ottenimento dell'Authcode per il Green Pass. Semplicemente si tratta di un metodo rapido per uno screening autonomo, magari per risolvere eventuali insicurezze, ed in caso di rilevata positività è semplicemente propedeutico ad ulteriori analisi.

Partiamo dalle basi: cos'è Primacovid?

Il COVID-19 SEROLOGICAL TEST è un test per uso autodiagnostico rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM contro SARS-CoV-2 in campioni di sangue intero umano. Se l'esito del COVID-19 SEROLOGICAL TEST riporta esito POSITIVO indica una possibile esposizione dell'organismo al virus SARS-CoV-2, poiché vengono identificati gli anticorpi specifici diretti contro il virus responsabile della malattia COVID-19.

Il test non rileva anticorpi a seguito di vaccinazione ma “indica la presenza di anticorpi IgG e IgM nel sangue in caso di avvenuta esposizione al virus, e quindi l’eventuale sviluppo della malattia COVID-19“. Il test è dunque pensato per “coloro che pensano di aver contratto l’infezione negli ultimi mesi o che sono entrati in contatto con persone risultate infette prima delle ultime due settimane“.

Il bugiardino specifica come occorra anche saper individuare il momento giusto per la rilevazione:

In caso di avvenuta esposizione al virus, si osserva la comparsa degli anticorpi IgG e/o IgM anti SARS-CoV-2 entro 19 giorni dalla comparsa dei sintomi (nel 60% dei casi entro la prima settimana e nel 90% entro la seconda). Se il test viene effettuato troppo presto il risultato ottenuto può non essere indicativo ed è quindi consigliato di ripetere il test dopo 10-20 giorni dalla comparsa dei sintomi.

In caso di risultato positivo occorre contattare il proprio medico e rimanere in isolamento in attesa di approfondimenti. Una diagnosi precoce consente di tenere in sicurezza i propri contatti e di avviare quanto prima le cure necessarie.

Il test sierologico fai-da-te può essere eseguito in soli 10 minuti.