Word, Excel, PowerPoint e gli altri strumenti del pacchetto Office 365 sono in sconto su Amazon per questo Prime Day, iniziato alla mezzanotte di oggi e in scena fino alle 23:59 di domani (martedì 16 luglio). La suite di Microsoft per la produttività è offerta a prezzo scontato, con abbonamenti destinati a un’unica persona oppure da condividere con familiari o collaboratori.

Office 365 in sconto per il Prime Day 2019

È bene scegliere la versione giusta, con una licenza personale o per più utenti, a seconda delle esigenze di ognuno. Da considerare poi se c’è bisogno dell’installazione in locale dei software (vincolata a un solo dispositivo nel caso della Home & Student) e se si desidera effettuare l’acquisto del pacchetto con un solo pagamento valido per sempre oppure se si è disposti a scegliere una formula di abbonamento. Per quanto riguarda le offerte linkate qui sotto, sono disponibile sia la versione per PC con sistema operativo Windows sia quella per i Mac di Apple con piattaforma macOS.

Chi invece alla suite per la produttività desidera affiancare un software antivirus può prendere in considerazione la promo che include l’edizione Home di Office 365 mette e la soluzione di Kaspersky per la sicurezza.

Ricordiamo in chiusura che le offerte del Prime Day sono riservate in esclusiva a coloro che dispongono di un abbonamento Prime. Amazon propone 30 giorni di prova gratuita al momento dell’iscrizione, dunque non è nemmeno necessario mettere mano al portafogli. Sarà poi eventualmente possibile disdire il rinnovo prima della scadenza, approfittando nel frattempo (tra le altre cose) dell’accesso alle piattaforme Prime Video e Prime Music nonché della spedizione rapida e gratuita su milioni di prodotti dello store online.