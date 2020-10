Quasi metà prezzo per l’abbonamento Family di Microsoft 365 con dodici mesi di accesso senza limiti a ogni funzionalità del pacchetto per un massimo di sei utenti. Anziché a 99,00 euro come da listino, è possibile acquistarlo al prezzo di 49,99 euro in occasione del Prime Day 2020 organizzato da Amazon: costa meno rispetto alla formula Personal per un solo account.

Un anno di Microsoft 365 per tutta la famiglia: lo sconto

Sono inclusi tutti gli strumenti utili alla produttività e allo studio: Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, 1 TB di spazio sulla piattaforma OneDrive per caricare e sincronizzare i contenuti, la possibilità di accedere da qualsiasi postazione o dispositivo (Windows, macOS, Android e iOS) sia sfruttando l’interfaccia via browser sia mediante applicazioni e software da installare in locale. Insomma, tutto ciò che fino a poco tempo fa era noto esclusivamente come il pacchetto Office, qui riproposto in salsa cloud con notevoli vantaggi.

L’abbonamento annuale Family a Microsoft 365 con il 45% di sconto sul prezzo di listino è solo uno dei tanti affari di questo Prime Day 2020, evento organizzato da Amazon con migliaia di offerte riservate a chi dispone di un account Prime. Restando in tema software, chi preferisce il classico Office può trovare l’edizione Home & Student 2019 con licenza per un PC al prezzo di 94,99 euro (-27%).