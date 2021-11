Prime video su Mac con l'app nativa: è in download

Tutti coloro in possesso di un computer della gamma Mac hanno da oggi a disposizione un nuovo metodo per accedere al catalogo di contenuti in streaming su Prime Video: attraverso l'applicazione nativa per macOS appena pubblicata da Amazon. È possibile scaricarla fin da subito in download gratuito, direttamente dalla piattaforma ufficiale Mac App Store della mela morsicata.

Da Amazon, l'app di Prime Video per macOS

Tra le funzionalità incluse trova posto anche quella utile alla riproduzione offline di film, episodi delle serie TV e show, effettuandone il download nello storage interno così da consentirne poi la fruizione quando non si è connessi a una rete WiFi, ad esempio in viaggio. Ci sono anche la possibilità di scegliere la qualità (sia per lo streaming sia per il download), il supporto alla modalità Picture-in-Picture per non interrompere la visione pur aprendo altre finestre e la compatibilità con la tecnologia AirPlay.

L'unico requisito richiesto è la versione Big Sur del sistema operativo, quella lanciata nel 2020 e sostituita quest'anno dalla successiva Monterey.

Ricordiamo infine che l'accesso ai contenuti proposti da Amazon su Prime Video è completamente gratuito per tutti gli abbonati alla formula Prime (ad eccezione di quelli per i quali è specificata una spesa per il noleggio o l'acquisto). Volendo, è possibile beneficiare dei 30 giorni di prova gratuita così da metterne alla prova i vantaggi, scegliendo poi eventualmente di non rinnovare la sottoscrizione prima della scadenza, a costo zero.