Privacy online al sicuro dai malintenzionati con questo bundle scontato

Senza girarci troppo intorno, il mondo virtuale del WWW è pieno di malintenzionati che non aspettano altro che l’occasione giusta per compiere qualsiasi attività illegale, come il furto di dati. Per mettere al sicuro la privacy online, le soluzioni estemporanee non servono a nulla. Adesso, con Surfshark One, tutti possono finalmente tirare un sospiro di sollievo.

Questo bundle include non solo la VPN, ma anche un antivirus attivo sempre. Ci sono anche diverse funzionalità aggiuntive per proteggere i nostri dati personali. Quanto costa il pacchetto? Ora come ora che è in atto una promozione, soltanto 2,69 euro al mese per 2 anni. Oltre allo sconto dell’83%, hai anche 3 mesi extra gratuiti e la garanzia soddisfatti o rimborsati di 30 giorni.

I vantaggi di Surfshark One: privacy online al sicuro dai malintenzionati

Il mercato delle VPN è affollatissimo. In Italia, però, Surfshark è riconosciuto come leader indiscusso in questo settore. Con il suo pacchetto “2 in 1”, ottieni non solo una delle migliori VPN sul mercato, ma anche strumenti essenziali per proteggerti. L’antivirus aggiorna il suo database ogni tre ore, così avrai sicurezza garantita 24 ore su 24, sette giorni su sette. Finalmente potrai dire addio ai fastidiosi annunci pubblicitari e ai maledetti cookie che ti seguono ovunque.

La novità del pacchetto One è il generatore di dati personali e indirizzi email temporanei. Con questa funzionalità, potrai iscriverti a tutti i siti web che vuoi usando dati fittizi. Inoltre, ogni volta che avviene una violazione email, documenti d’identità o carte di pagamento, Surfshark ti invia degli avvisi in tempo reale.

Ti ricordiamo che l’abbonamento biennale ti costa 2,69 euro al mese (sconto dell’83%). Se vuoi proteggere la tua privacy online, adesso sai cosa devi fare: abbonarti a Surfshark One!