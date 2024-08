PrivadoVPN, che offerta! Solo 1,48 € al mese e 30 giorni di rimborso

Con l’offerta di PrivadoVPN ora attiva, puoi portarti a casa un servizio davvero ottimo ad un prezzo scontatissimo. Con questa rete privata virtuale avrai la possibilità di proteggere la tua connessione, navigare in completo anonimato e godere del supporto streaming ad un costo veramente eccezionale. Solo per poco tempo, è in promozione il piano biennale a soli 1,48 € al mese (sconto dell’87%, con ulteriori due mesi gratis in più). E non è finita qui: incluso nella promozione, c’è anche il rimborso garantito entro 30 giorni dall’attivazione.

Tutti i vantaggi dell’offerta di PrivadoVPN

Sono tante le peculiarità messe a disposizione da questo servizio. In primis, come abbiamo visto, l’ottimo prezzo di acquisto. Andando a fondo delle funzionalità, PrivadoVPN offre dati e dispositivi illimitati, server in oltre 66 Paesi, accesso illimitato a web e servizi online senza blocchi geografici in tutto il mondo, supporto per lo streaming, politca di zero log, blocco annunci, antivirus integrato, prevenzione dalle minacce del web costante e in tempo reale e infine il parental control per i genitori.

Da menzionare anche la presenza dei più moderni protocolli, tra cui WireGuard e OpenVPN. Insomma, una VPN davvero completa, che aggiunge un uleriore elemento: un ottimo supporto clienti, disponibile 24/7.

Non c’è da tergiversare troppo: l’offerta di PrivadoVPN potrebbe terminare da un momento all’altro. In circolazione non esiste una VPN dal rapporto qualità-prezzo più conveniente: cosa aspetti a provarla a soli 1,48 € al mese? Vai sul sito ufficiale di Privado VPN, dai uno sguardo approfondito all’offerta e poi sottoscrivi l’abbonamento. Puoi comunque sempre tornare sui tuoi passi grazie al rimborso completo entro 30 giorni.