Problemi con tre canali Rai sul digitale terrestre: come risolvere il conflitto

I molti recenti aggiornamenti sulla piattaforma digitale terrestre hanno portato numerosi vantaggi e tanta qualità sia sull’offerta di intrattenimento che sullo standard delle immagini trasmesse. Di contro però, qualche volta, possono anche presentarsi alcuni problemi che gli utenti devono gestire in modo autonomo, ma non sempre facile e immediato.

In questi giorni sono arrivate segnalazioni riguardo a un problema legato a tre dei canali più importanti della piattaforma. Si tratta di Rai News 24, Rai Premium e Rai 4 che, nella nuova lista canali del digitale terrestre, stanno andando in conflitto con la loro versione in alta definizione: Rai News 24 HD, Rai Premium HD e Rai 4 HD. Questo conflitto potrebbe comportare qualche problema su alcuni apparecchi.

Di cosa si tratta nello specifico? Nulla di così grave da essere irrisolvibile. In pratica, ad ogni canale viene assegnato un Logical Channel Number (LNC), ovvero il numero da digitare sul telecomando per raggiungerlo. A volte succede che a un LCN vengano assegnati due canali, spesso la versione SD e la versione HD. Questo è il caso dei canali Rai menzionati.

Digitale Terrestre: come risolvere il conflitto dei canali Rai

In tutta Italia e quindi su tutti i televisori o decoder il canale Rai News 24 è in conflitto LCN 48 con la sua versione in alta definizione, Rai News 24 HD. Questi due canali sono stati assegnati all’LCN 48. La stessa cosa sta succedendo anche per Rai Premium in conflitto LCN 25 con Rai Premium HD e Rai 4 in conflitto LCN 21 con Rai 4 HD. Come risolvere il conflitto?

La soluzione più semplice e veloce è quella di avviare una ricerca automatica dei canali. Una volta terminata ti verrà chiesto di scegliere quale tra i due canali in conflitto lasciare alla numerazione LCN assegnata. Se il tuo televisore o decoder è compatibile con la tecnologia HD ti consigliamo di selezionare il canale trasmesso in alta definizione. Ecco la posizione per ogni canale in conflitto: