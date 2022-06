Problemi di connessione? Risolvili con Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro

Chi vive in una casa abbastanza grande o con muri molto spessi deve affrontare ogni giorno problemi di connessione. Il segnale WiFi, infatti, in certe zone dell’abitazione arriva molto debole mentre in altre non arriva proprio. La soluzione economica a questo disagio è lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro.

Mettilo nel carrello a soli 10,98 euro, invece di 14,99 euro. Lo trovi su Amazon, il colosso dello shopping online, che ti regala tante offerte e molte soluzioni proprio come questa. Questo ripetitore wireless ha una velocità di 300 Mbps.

Puoi anche acquistarne più di uno se devi distribuire il segnale WiFi in modo uniforme in una casa grande. Grazie alle sue 2 antenne interne garantisce un’estensione della connessione importante. Dovrai solo collegarlo a una presa di corrente, scaricare l’app dedicata e collegarlo alla tua rete WiFi così che possa amplificarne il segnale.

Potrai collegare fino a un massimo di 64 dispositivi contemporaneamente. Rileverà la rete in modo intelligente, senza problemi e velocemente per una configurazione rapida e immediata. Piccolo e leggero, non occupa spazio e non risulta nemmeno invadente.

Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro: lunga vita alla tua connessione

Perché sprecare la tua connessione se in alcune zone della casa l’attuale router non riesce a portare il segnale? Con soli 10,98 euro Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro ti risolverà il problema. Collegandosi al tuo router in modalità wireless potenzia il suo segnale espandendolo.

Il risultato è una casa completamente raggiunta dalla rete WiFi. Bagni, balconi, camere da letto, giardino, taverne, cantine e chi ne ha più ne metta. Sarai sempre connesso ad alta velocità con tablet, smartphone, smart TV, PC e console.

Non dovrai aggiornarlo mai perché una volta configurato lo farà automaticamente al bisogno. Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro è compatibile con tutte le altre marche di router. Quindi potrai utilizzarlo senza problemi e con la massima efficienza.

Non perdere altro tempo, sei già stato troppo senza connessione WiFi. Corri su Amazon e metti nel carrello lo Xiaomi Mi WiFi Range Extender Pro. Oggi è tuo a soli 10,98 euro, invece di 14,99 euro, grazie a questa speciale promozione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.