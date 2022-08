Problemi con DAZN? 5 modi con cui potresti risolvere

La prima giornata del campionato di Serie A 2022/2023 verrà ricordata anche per i problemi gravi riscontrati con la piattaforma DAZN, che hanno causato la furia dei tanti abbonati sui social e sui canali ufficiali della piattaforma.

Il broadcaster si è scusato con gli iscritti assicurando di stare lavorando il possibile per evitare che la situazione si ripeta. Casi come questo purtroppo sfuggono al controllo dell’utente, che non può far altro che attendere e sperare che il disservizio rientri il prima possibile.

Non sempre è così: a volte il problema potrebbe riguardare solo te e potresti allora tentare diverse strade nel tentativo di venirne a capo. Scopriamo insieme cinque modi con cui puoi risolvere i problemi di funzionamento di DAZN.

DAZN non funziona? 5 trucchi con cui puoi risolvere

Se ti sei accertato che i problemi di streaming di DAZN non sono su scala nazionale, come accaduto per la prima giornata di Serie A, ma riguardano solo te allora ci sono alcune cose che potresti fare nel caso tu non riesca a vedere le partite.

1. Prova a guardare un altro evento

Per capire se il problema è generale o magari strettamente correlato e momentaneo a ciò che stai guardando, prova per un attimo a cambiare evento. Seleziona un’altra partita o uno show qualsiasi e vedi se funziona.

In caso di risposta affermativa, torna dunque all’evento che stavi guardando. Il funzionamento dovrebbe tornare ad essere regolare.

Nel caso non funzioni neanche l’altro evento, invece, valuta le soluzioni successive.

2. Riavvia l’app di DAZN

Quando si parla di soluzioni, quella del riavvio può sembrare a volte un palliativo. In molti casi però funziona. Se non riesci a vedere proprio nulla, cerca comunque di fare questo tentativo.

Il metodo varia a seconda del dispositivo che stai utilizzando per guardare DAZN: che sia una PlayStation, una Xbox, uno smartphone, un tablet o una smart TV, fai esattamente quello che faresti per chiudere un’applicazione qualsiasi. Poi, riaprila nuovamente.

Se non funziona neanche in questo modo, andiamo avanti con i tentativi successivi.

3. Riavviare il router

Sì, anche la classica soluzione del riavvio del router può aiutarti a risolvere. Stacca la spina dalla corrente e aspetta dai 15 ai 20 secondi, poi reinserisci la spina. Attendi che si riaccenda e che la connessione internet sia effettivamente disponibile, poi prova a riaprire DAZN e vedere se hai risolto.

4. Controlla la velocità della connessione internet

Se hai riavviato il router, ma continui ad avere problemi, forse è la connessione internet a non funzionare come dovrebbe. Dal browser del dispositivo, apri questo sito web e controlla la velocità della tua connessione.

Il sito è ottimizzato per lo streaming, quindi ti dirà immediatamente se i problemi sono correlati a questo e se rispecchiano i parametri della velocità minima richiesta da DAZN che deve essere almeno di 9Mbps per la visione in HD.

5. Disinstalla e reinstalla l’applicazione di DAZN

Passiamo ad un metodo piuttosto duro, ma che in alcuni casi può essere efficace. Dal dispositivo che usi per guardare l’applicazione, apri il menu e disinstallala del tutto. Poi, apri lo Store, cerca “DAZN” e installala nuovamente.

Dopo aver reinserito i tuoi dati di accesso, puoi vedere se adesso riesci a visionare i contenuti che stavi guardando. Se tutto va bene, potresti aver finalmente risolto.

6. A volte non è colpa tua…

E alla fine l’ultima cosa che resta è l’attesa e quasi la rassegnazione. Come è successo per la prima giornata di Serie A 2022/2023, a volte i problemi riguardano semplicemente la piattaforma. L’unico modo per risolvere è quello di attendere: certo, potresti tentare con uno dei trucchi che ti abbiamo elencato in precedenza, ma se il malfunzionamento è generalizzato può esserci poco da fare.

In ogni caso, da abbonato, è tuo pieno diritto quello di contattare il servizio clienti e ricevere tutto il supporto di cui ritieni di avere bisogno. Puoi metterti in contatto su WhatsApp con +39 340 647 3487, tramite il servizio disponibile dalle 8 alle 23 7 giorni su 7 oppure chiamare il numero +39 02 8295 8308 attivo dal lunedì al venerdì dalle 14 alle 23 e il sabato e la domenica dalle 12 alle 23.

