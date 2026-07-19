Procedimento antitrust: Apple cerca accordo con il governo

Apple avrebbe avviato discussioni con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti per cercare di raggiungere un accordo extragiudiziale in merito alla denuncia antitrust presentata a marzo 2024. Il procedimento è ancora all’inizio. Non è stata fissata una data per l’inizio delle udienze in tribunale. Un analogo caso che riguarda Google è invece nella cosiddetta fase dei rimedi.

Apple ha introdotto diversi cambiamenti dal 2024

La denuncia è stata presentata il 21 marzo 2024. Il Dipartimento di Giustizia e 16 Stati ritengono che Apple ostacoli la concorrenza con diverse pratiche scorrette in modo da mantenere il monopolio nel mercato dei sistemi operativi mobile. Tale comportamento danneggia anche sviluppatori e consumatori.

In dettaglio, l’azienda di Cupertino ha adottato cinque principali pratiche anticoncorrenziali:

Super App : Apple ha ostacolato la crescita di app con ampie funzionalità che renderebbe più facile per i consumatori passare da una piattaforma all’altra

: Apple ha ostacolato la crescita di app con ampie funzionalità che renderebbe più facile per i consumatori passare da una piattaforma all’altra Cloud streaming : Apple ha bloccato la distribuzione di app per servizi di cloud streaming che consentirebbero ai consumatori di accedere a giochi di alta qualità

: Apple ha bloccato la distribuzione di app per servizi di cloud streaming che consentirebbero ai consumatori di accedere a giochi di alta qualità App di messaggistica : Apple ha peggiorato la qualità della messaggistica multi-piattaforma, rendendola meno innovativa e meno sicura per gli utenti, costringendo gli utenti ad acquistare un iPhone

: Apple ha peggiorato la qualità della messaggistica multi-piattaforma, rendendola meno innovativa e meno sicura per gli utenti, costringendo gli utenti ad acquistare un iPhone Smartwatch : Apple ha limitato le funzionalità degli smartwatch di terze parti in abbinamento all’iPhone per spingere gli utenti ad acquistare un Apple Watch

: Apple ha limitato le funzionalità degli smartwatch di terze parti in abbinamento all’iPhone per spingere gli utenti ad acquistare un Apple Watch Wallet digitali: Apple ha impedito alle app di terze parti di offrire funzionalità tap-to-pay, inibendo la creazione di wallet digitali di terze parti multi-piattaforma

Apple aveva contestato le accuse e chiesto l’archiviazione, ma il giudice ha deciso che il caso può proseguire. A fine luglio 2025, l’azienda di Cupertino ha depositato un documento per dimostrare gli errori del Dipartimento di Giustizia.

Secondo le fonti di Bloomberg, Apple ha presentato “multiple offerte” al governo per chiudere il caso, ma al momento non è stato raggiunto un accordo. Come già evidenziato a fine marzo 2024, le accuse si basano su prove deboli. L’azienda di Cupertino ha introdotto diversi cambiamenti che risolvono quasi tutte le criticità elencate nella denuncia.

Oggi sono disponibili le mini app, l’interoperabilità tra iOS e Android tramite messaggi RCS, le app di cloud streaming e l’accesso al chip NFC per le app di pagamento di terze parti. L’unica pratica anticoncorrenziale non risolta riguarda l’interoperabilità degli Apple Watch con gli smartphone Android.