Promo estiva Keliweb: piani di hosting scontati del 60%

Ancora una volta, Keliweb, il top player nel campo del web hosting, ci stupisce con la sua eccezionale promo estiva.

A partire da oggi e continuando per tutta la stagione estiva, sono ora in vigore le nuovissime promozioni di hosting per l’estate 2023, che offrono incredibili sconti su una vasta gamma di servizi di hosting.

Non perdere l’occasione di risparmiare il 60% sul tuo primo anno di hosting se sei alla ricerca della soluzione ideale per il tuo sito WordPress.

Questa offerta esclusiva è applicabile solo alle nuove attivazioni e ti garantisce l’accesso a un servizio di hosting semi-dedicato.

Questo servizio unico combina risorse condivise con risorse dedicate esclusivamente al tuo sito. Scegliendo Keliweb, godrai di velocità e sicurezza eccezionali, garantendo un’esperienza di navigazione ottimale per tutti i tuoi visitatori.

Promo estiva Keliweb da non perdere: ecco i dettagli

I servizi di hosting WordPress di Keliweb soddisfano le esigenze sia dei professionisti esperti del settore che dei nuovi arrivati ​​nel regno online.

Con Keliweb, hai l’opportunità di creare non solo siti Web professionali, ma anche blog, riviste e negozi online utilizzando il plug-in WooCommerce.

Questo pacchetto completo ti fornisce tutti gli strumenti necessari per stabilire una presenza online forte e di grande impatto.

Qualunque sia il tuo obiettivo, che si tratti di stabilire una presenza online per la tua attività, condividere i tuoi interessi personali attraverso un blog o creare una piattaforma di e-commerce per vendere la tua merce, Keliweb offre la soluzione ideale su misura per le tue esigenze.

Non perdere l’occasione di sfruttare la promo estiva e di risparmiare il 60% sul tuo primo anno di hosting.

Questa esclusiva offerta estiva è valida solo fino al 10 settembre e si applica a tutti i piani di web hosting WordPress: Start, Play, Premium e Corporate.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.