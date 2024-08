Promo ExpressVPN: 3 mesi gratuiti con l'abbonamento a 12 mesi

Sta arrivando il momento delle vacanze estive. Sole, mare e…connessioni su WiFi pubblici poco sicure. Siccome in tanti amano connettersi a una rete pubblica senza password, lasciano i propri dati personali alla mercé di chissà quale losco figuro. Per fortuna, ExpressVPN mette tutto al proprio posto con questa offerta imperdibile: ben 3 mesi gratuiti con l’abbonamento a 12 mesi. In un colpo solo, aumenti la tua sicurezza online e risparmi un bel po’ di soldi.

Allora, cosa rende questa offerta tanto irresistibile? Prima di tutto, il prezzo. Con lo sconto del 49%, il piano annuale scende a soli 6,67€ al mese, rispetto al prezzo standard di 12,95€.

ExpressVPN: sconto del 49% + 3 mesi gratuiti con l’abbonamento a 12 mesi

L’utilizzo di ExpressVPN non si limita solo a proteggere la tua privacy quando navighi online. Sono molti i vantaggi che ottieni se ti abboni a questa VPN di alta qualità. Ad esempio, la possibilità di accedere a contenuti geograficamente limitati. Vuoi vedere quella serie di cui tutti parlano, ma che è disponibile solo negli Stati Uniti? ExpressVPN ti permette di geolocalizzarti virtualmente negli USA.

Tornando al discorso della privacy online, ExpressVPN non solo nasconde il tuo indirizzo IP, ma crittografa anche tutto il tuo traffico internet. Questo significa che tracker, aziende e tutti gli altri spioni avranno molta più difficoltà a seguire le tue attività online.

Questa VPN è anche utilissima per attività più delicate come scaricare file o lavorare in remoto. Se scarichi di frequente o gestisci dati sensibili, protegge la tua connessione, garantendo che le tue attività rimangano al sicuro.

Dunque, perché aspettare? Con 3 mesi gratuiti con l’abbonamento a 12 mesi offerti da ExpressVPN, la sicurezza online diventa anche economica. Non prendere questa offerta eccezionale.