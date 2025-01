Proteggi i tuoi figli online con Kaspersky Safe Kids: un anno a soli 21,99€

Garantire ai più piccoli un’esperienza digitale sicura è sempre più importante, soprattutto nel mondo del web, sempre più ricco di insidie. Kaspersky Safe Kids, uno dei migliori strumenti di parental control disponibili, offre una soluzione completa per proteggere i bambini dai pericoli del web. Ora è possibile accedere al piano di un anno al costo speciale di 21,99€ anziché 27,99€, un’opportunità da non perdere. Detto questo, andiamo a scoprire meglio come funziona il software e quali sono le sue peculiarità principali.

Perché Kaspersky Safe Kids è uno strumento imprescindibile

Con Kaspersky Safe Kids i genitori possono contare su una serie di strumenti avanzati per il controllo e la gestione dell’attività online dei loro figli:

Filtri per contenuti inappropriati : blocca automaticamente siti e app non adatte ai più piccoli;

: blocca automaticamente siti e app non adatte ai più piccoli; Tracciamento della posizione GPS : consente di sapere sempre dove si trovano i propri figli;

: consente di sapere sempre dove si trovano i propri figli; Gestione del tempo di utilizzo : imposta limiti giornalieri per evitare un uso eccessivo dei dispositivi;

: imposta limiti giornalieri per evitare un uso eccessivo dei dispositivi; Monitoraggio delle attività online : controlla le ricerche su Internet e l’utilizzo delle app;

: controlla le ricerche su Internet e l’utilizzo delle app; Avvisi in tempo reale: ricevi notifiche se tuo figlio accede a contenuti rischiosi o cerca di superare i limiti impostati.

Questo strumento è compatibile con tutti i principali dispositivi, come smartphone, tablet e PC, ed è progettato per offrire un’esperienza utente intuitiva sia per i genitori che per i bambini. Inoltre, il software permette ai più piccoli di visualizzare facilmente le regole imposte, promuovendo un approccio educativo e non solo limitativo.

Non perdere questa occasione per mettere al sicuro la navigazione dei tuoi figli. L’offerta per il piano annuale di 21,99€ è disponibile per un periodo di tempo limitato. Vai sul sito di Kaspersky e attiva Safe Kids: i tuoi figli saranno al sicuro dai pericoli dell’uso di Internet.