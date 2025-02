Proteggi i tuoi file con pCloud: ora 2 TB di storage con 200€ di risparmio

Se cerchi un servizio di cloud storage sicuro e versatile, pCloud è una delle migliori soluzioni sul mercato. Grazie alla crittografia avanzata e alle rigorose leggi svizzere sulla protezione dei dati, ti offre uno spazio affidabile per archiviare file personali, documenti sensibili e persino le tue password.

E ora puoi ottenere 2 TB di spazio con uno sconto di 200€, al prezzo di 399€ invece di 599€, grazie al piano Premium Plus 2TB. Ma andiamo a scoprire più nel dettaglio come funziona pCloud.

Perché scegliere pCloud?

pCloud protegge i tuoi file con la crittografia TLS/SSL, impedendo accessi non autorizzati mentre i dati viaggiano sulla rete. Inoltre, con Encryption, puoi creare una vera e propria cassaforte digitale per documenti riservati, come password, rapporti finanziari o qualsiasi file confidenziale. La crittografia è lato client, il che significa che solo tu hai accesso alle chiavi di decrittazione: nemmeno pCloud può visualizzare i tuoi file.

Un’altra caratteristica che lo distingue dagli altri tool simili, è che pCloud ha sede in Svizzera, il che significa che i tuoi dati sono tutelati dalla rigorosa legge federale svizzera sulla protezione dei dati. Un livello di sicurezza e privacy difficilmente eguagliabile da altre piattaforme.

Inoltre, con pCloud puoi accedere ai tuoi file da computer, smartphone e tablet senza problemi. Non solo: puoi anche scaricare i file e accedervi offline, utile per chi viaggia spesso o vuole avere i propri dati sempre a disposizione. pCloud è perfetto anche per gli amanti della musica, grazie alla possibilità di creare playlist personalizzate e ascoltarle direttamente dall’app mobile.

Non perdere l’occasione di mettere al sicuro i tuoi file con uno sconto esclusivo di 200€. Il piano Premium Plus 2TB, acquistabile direttamente sul sito di pCloud, è ora disponibile a 399€ invece di 599€: un investimento intelligente per proteggere i tuoi dati nel modo più sicuro e accessibile possibile.