Proteggi la tua connessione con Surfshark: 82% di sconto e 2 mesi gratis

La rete, nel corso degli ultimi anni, è diventato un contesto molto pericoloso.

Si parla di malware, adware, spyware e tante altre minacce legate alla privacy degli utenti. Una serie di pericoli che è possibile contrastare con uno strumento come le Virtual Private Network.

Le VPN, infatti, consentono di proteggere la connessione da intromissioni esterne, consentendo all’utente di navigare in anonimato. Detto ciò, va comunque considerato che non tutti i provider offrono lo stesso tipo di servizio.

Alcune piattaforme, gratuite e non, sono carenti a livello di prestazioni, mentre altre mantengono registri delle attività online degli utenti, di fatto rendendo tracciabili gli stessi. A conti fatti, per un motivo o per l’altro, questi servizi non sono efficaci.

Scegliere una VPN di alto profilo, come Surfshark, permette di ottenere il massimo da questa tecnologia. A rendere particolarmente interessante questo provider, oltre alla qualità, vi è l’attuale promozione che rende il suo costo ancora più accessibile.

Prodotto Server Dispositivi supportati Funziona con Prova gratuita Server: 5400+ in 60 paesi Dispositivi supportati: fino a 6 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 3200+ in 65 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 700+ in 37 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 5900+ in 90 paesi Dispositivi supportati: fino a 7 Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS

Smart TV Prova gratuita: SI Provala subito Recensione Server: 6500+ in 140 paesi Dispositivi supportati: illimitati Funziona con: Windows

Linux

Mac

Android

iOS Prova gratuita: No Provala subito Recensione

Surfshark offre performance di qualità, un alto livello di privacy e costi a dir poco contenuti

Surfshark propone ai suoi clienti un’infrastruttura invidiabile: si parla di più di 3.200 server sparsi in 100 paesi. Di fatto, attraverso questa piattaforma è possibile ottenere indirizzi IP da tutti i principali paesi al mondo.

Tutto ciò permette, tra le altre cose, di aggirare eventuali censure o di ottenere accesso a siti Web altrimenti inaccessibili da determinati territori.

Sotto questo punto di vista poi, i server prestanti e dotati con le migliori tecnologie, permettono anche di seguire eventi live streaming senza sovraccarichi di linea o fenomeni fastidiosi come il buffering.

Ma Surfshark va ben oltre a quanto appena elencato, visto che integra anche un adBlocker, un sistema di sicurezza per contrastare i malware e la possibilità di utilizzare la VPN su un numero infinito di dispositivi.

Quanto costa questa VPN?

Grazie all’attuale sconto dell’82% sul piano biennale è possibile ottenere tutta la protezione di Surfshark spendendo appena 2,30 euro al mese.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.