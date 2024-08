Proteggiti dalle truffe online con Norton 360

Le truffe online continuano a mietere vittime: è notizia di queste ore del furto dei dati personali di 5 milioni di italiani da parte di Alpha Team. Quest’ultimo è un gruppo di cybercriminali che ha attaccato 72 aziende editoriali del nostro Paese, sfruttando le vulnerabilità dei loro CMS. Risultato: sono stati sottratti i dati sensibili che gli utenti avevano inserito sui siti violati.

La vicenda ci insegna ancora una volta quanto sia fondamentale proteggersi e mettersi al riparo da queste spiacevoli situazioni. Per mettere in protezione i propri dispositivi e i dati personali il consiglio è di affidarsi ad un buon antivirus, come lo è Norton 360.

Norton 360 protegge i dati personali dalle truffe online

La suite per la protezione offerta da Norton include diverse funzionalità che impediscono agli utenti di cadere vittime delle più comuni truffe online. Tra queste, menzioniamo:

la protezione in tempo reale , che salvaguarda i file contenenti informazioni riservate utilizzate per accedere online;

, che salvaguarda i file contenenti informazioni riservate utilizzate per accedere online; il backup del PC nel cloud ;

; il Dark Web Monitoring , che setaccia il dark web alla ricerca di info private trafugate dall’utente e messe in circolazione su forum e siti pericolosi;

, che setaccia il dark web alla ricerca di info private trafugate dall’utente e messe in circolazione su forum e siti pericolosi; la Secure VPN , una VPN sicura che aumenta la privacy e fa in modo che i malintenzionati del web non possano accedere ai dati scambiati durante le sessioni online (merito della crittografia avanzata di cui dispone);

, una VPN sicura che aumenta la privacy e fa in modo che i malintenzionati del web non possano accedere ai dati scambiati durante le sessioni online (merito della crittografia avanzata di cui dispone); il Password Manager, che genera, memorizza e gestisce facilmente password, dati di carte di credito e altre credenziali.

Oltre a questi servizi, scegliendo il piano Norton 360 Advanced si hanno a disposizione anche il monitoraggio dei social e l’assistenza per il ripristino dell’identità in caso di furto.

E c’è un’ulteriore aspetto da considerare: in questo momento tutti i piani della suite Norton 360 sono in offerta! Non ti resta che andare sul sito ufficiale di Norton e valutare quale dei piani è quello più adatto alle tue esigenze.