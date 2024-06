Proton Drive: backup sicuro delle foto su iOS

Dopo aver introdotto nuove opzioni di condivisione per file e cartelle, la fondazione non-profit svizzera ha annunciato un’altra utile funzionalità per Proton Drive. Gli utenti possono utilizzare l’app iOS per effettuare il backup automatico delle foto. Ovviamente lo spazio disponibile dipende dal tipo di servizio (gratis o abbonamento).

Foto protette dalla crittografia end-to-end

Il Product Manager Anant Vijay sottolinea che gli smartphone hanno ormai sostituito le macchine fotografiche (tranne che per i professionisti). Ogni giorno vengono scattate oltre 5 miliardi di foto nel mondo. Gli utenti sfruttano quindi i servizi di cloud storage per conservare i loro ricordi. A differenza delle soluzioni concorrenti, Proton Drive garantisce la privacy attraverso la crittografia end-to-end (applicata a foto e metadati).

Ora l’app iOS consente il backup automatico delle foto scattate con l’iPhone. L’utente deve solo attivare la funzionalità nella scheda Foto e consentire l’accesso a foto e video presenti sullo smartphone. I contenuti sono organizzati in griglia per data. Ovviamente possono essere visualizzati, selezionati ed eliminati. La sincronizzazione garantisce l’accesso da qualsiasi dispositivo.

Gli utenti possono anche scegliere le foto da visualizzare offline in assenza di connessione. Sono supportati quasi tutti i formati. Foto live, GIF e video in slow motion sono mostrati in modalità statica, ma conservano la caratteristiche dinamiche. L’unico vincolo è rappresentato dallo spazio di storage: 5 GB per Proton Free, 200 GB per Drive Plus, 500 GB per Proton Unlimited e 3 TB per Proton Family.